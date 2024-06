Cadastro Único pode ser feito sem agendamento nos CRAS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o início do mês de junho, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, estão realizando o Cadastro Único de Assistência Social (CadÚnico) sem a necessidade de agendamento prévio. A alteração foi necessária para otimizar o atendimento, já que muitas pessoas que agendavam não compareciam na data e horário combinados, ocasionando demora na fila de espera.

É importante destacar que o Cadastro Único é um dos serviços ofertados nos CRAS, sendo de responsabilidade de Organização da Sociedade Civil (OSC) parceira, com equipe específica. Por isso, o atendimento do CadÚnico é realizado das 8h às 17h, com a primeira pessoa atendida a partir das 8h30 e o último atendimento iniciado às 16h (cada cadastro pode levar de 20min a 1h20min, de acordo com as características de cada família).

Agora, não é necessário agendar o atendimento, seja para atualização ou nova inscrição no Cadastro Único. Basta retirar senha de atendimento, de acordo com a logística de cada unidade. As equipes dos CRAS organizaram a distribuição de senhas a partir da realidade de cada território, levando em conta o número de atendimentos e demanda diária.

Como é feita a distribuição de senhas para o atendimento do Cadastro Único:

CRAS CENTRO

São distribuídas 12 senhas por dia, sendo 6 no período da manhã, das 8h30 às 11h30; e 6 no período da tarde, das 13h às 16h30, de segunda a quinta-feira (o atendimento do Cadastro Único não é realizado às sextas-feiras).

Endereço: Rua Capitão Fausto de Paiva, número 2 – Jardim Bela Vista

Telefone: 3697-2240

CRAS LESTE I

São distribuídas 18 senhas, sendo 9 no período da manhã, das 8h30 às 9h30; e 9 no período da tarde, das 13h às 14h30. Quando é possível, também é realizado o atendimento dos usuários que chegam depois que as senhas já foram esgotadas.

Endereço: Rua Coronel Virgílio Silva, 2.444 – Dom Bosco

Telefone: 3713-6098

CRAS LESTE II

São distribuídas 6 senhas diárias, sendo 3 no período da manhã, a partir das 8h; e 3 no período da tarde, a partir das 13h.

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1153 – Jardim Itamaraty V

Telefone: 3697-2242

CRAS OESTE

São distribuídas 12 senhas por dia, sendo 6 no período da manhã, das 8h às 11h30; e 6 no período da tarde, das 13h às 16h30.

Endereço: Rua São José, 221 – Jardim Country Club

Telefone: 3697-4230

CRAS SUL – SÃO SEBASTIÃO

São liberadas 16 senhas por dia, sendo 8 no período da manhã, das 8h30 às 11h30; e 8 no período da tarde, das 13h às 16h30.

Como a demanda não atingiu esse número por dia, as senhas estão sendo distribuídas de acordo com a chegada dos usuários.

Endereço: João Roberto Bonifácio, 55 – São Sebastião II

Telefone: 3697-2855

CRAS ESPERANÇA

São distribuídas senhas (que vão de 6 a 14, de acordo com o dia da semana), a partir das 8h no período da manhã e das 13h, no período da tarde.

Endereço: Rua Luís Celso Rocha, 145 – Parque Esperança III

Telefone: 3715-7912

CRAS SUL APOIO – KENNEDY

As senhas são distribuídas ao longo do dia, conforme demanda da população.

Endereço: Rua Ágata, 171 – Jardim Kennedy II

Telefone: 3697-2632



Quem pode se inscrever

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com renda mensal de até 1/2 salário mínimo (meio salário mínimo) por pessoa da família e que desejam receber benefícios sociais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, entre outros.

Documentação

Para realizar o Cadastro Único, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Conta de luz;

– CPF, RG, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho/Comprovante de aposentadoria ou benefício de todos os membros da família;

– Declaração escolar e Carteira de Vacinação das crianças.



Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais identifica e caracteriza as famílias de baixa renda residentes em todo território nacional. Ele é o principal instrumento de seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, sendo usado para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Auxílio Gás, do Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Além disso, ele também serve como critério para a seleção de beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais.