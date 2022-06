Caged registra saldo positivo na geração de empregos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mensalmente realizado, o levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apontou que pelo terceiro mês consecutivo, Poços de Caldas mantém o saldo positivo na geração de empregos. A atualização tem como base o mês de abril de 2022.

Ao todo, no mês referência, foram 2.196 admissões contra 2.046 demissões registradas no município, fechando com saldo positivo de 150 vagas. No acumulado do ano de 2022, são 442 vagas de emprego como saldo positivo em Poços.

O levantamento aponta que no setor de serviços houve saldo positivo de 71 vagas; construção saldo negativo de 10 vagas; 33 vagas na indústria; comércio saldo positivo de 55 vagas e agropecuária saldo positivo de 1 vaga.

Em âmbito regional, Alfenas fechou o mês com saldo positivo de 218 vagas; Varginha 162; Extrema gerou 138 vagas, o município de Pouso Alegre gerou em abril 112 vagas; e Itajubá saldo negativo de 1 vaga.