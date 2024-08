Cai pela primeira vez em seis meses o valor médio da dívida dos consumidores de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

* Dívida média por inadimplente apresenta queda em todos os Estados brasileiros; em MG, a quantia está em R$ 5.183,80, o equivalente a 3,6 salários-mínimos.

* Indicador revela retração de 29 mil mineiros inadimplentes em comparação aos números de junho, uma queda de 0,4%.

* Débitos com bancos, cartões e contas básicas têm leve queda com relação aos dois últimos meses.

* Minas está entre os cinco estados que mais negociaram no mês de julho, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro;

* Inadimplentes podem negociar débitos com até 99% de desconto via aplicativo ou site da Serasa.

Agosto de 2024 – O novo levantamento do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa revela redução do valor médio dos débitos em Minas Gerais. No Estado, a quantia atingiu a marca de R$ 5.183,80 e a diminuição é de R$94,64, em relação a junho (R$ 5.278,44) – essa é a primeira queda em seis meses.

Os dados do principal indicador de inadimplência do Brasil ainda apontam leve queda no volume de endividados em Minas. Seguindo a tendência de retração dos últimos dois meses, julho apresentou uma diminuição de 29 mil consumidores no cadastro de negativação no Estado (-0,4%).

Os bancos e cartões de crédito seguem como principal segmento das dívidas, representando 28,02% do total de débitos em MG. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás, com 21,37%, e as financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos, com 16,36%.

“O início do segundo semestre pode acrescentar novos gastos ao orçamento dos brasileiros. Alguns exemplos estão relacionados ao recesso escolar e as férias de inverno, assim como despesas de rematrícula e outras contas acumuladas dos primeiros meses do ano”, explica Aline Maciel, gerente da Serasa. “Mesmo com aumento comedido, os indicadores reforçam a preocupação com a organização das finanças pessoas e a necessidade de iniciativas de negociação de dívidas”.

Oportunidade para renegociar as dívidas

Minas Gerais está entre os três Estados brasileiros que mais regularizaram débitos no Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do país. No último levantamento de julho, foram mais de 255 mil acordos fechados e o Estado aparece atrás apenas de São Paulo (946 mil) e Rio de Janeiro (316 mil).

Com mais de 700 empresas de diversos segmentos, como bancos, universidades, varejistas, telefonia e outros, a plataforma Serasa Limpa Nome oferece mais de 43 milhões de ofertas disponíveis para consumidores de Minas. A partir do site ou aplicativo, é possível fechar o acordo com até 99% de desconto, sem sair de casa.

Confira como negociar:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.



2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.



3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.



4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.