Caldas decreta toque de recolher após alta no número de casos confirmados de Covid-19

Prefeito divulgou vídeo nas redes sociais anunciando as novas medidas

Alice Dionisio | 03/08/2020 – 13h21

Hoje (03) as ruas de Caldas amanheceram mais tranquilas. Isso, porque na última sexta-feira (31), o prefeito da cidade, Alexsandro Conceição Queiroz, decretou o fechamento do comércio não essencial por três dias e toque de recolher de 21h às 5h por dez dias. A medida foi adotada após uma alta no número de casos confirmados de Covid-19, que saltou de 20 para 42.

“Na última segunda (27) teve um caso confirmado em uma indústria da cidade. Na terça-feira se confirmou mais dois casos positivos dessa mesma indústria. A secretaria de saúde e a vigilância sanitária foram até o local e houve um pedido para que o estabelecimento fosse fechado até que todos os funcionários fossem testados” disse dr. Alex, em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura.

A empresa pagou a testagem dos trabalhadores e houve ainda mais confirmações. “Havia certa estabilidade nos nossos casos, mas esse surto aconteceu e isso mostra o quanto a doença infectocontagiosa é perigosa. A Covid-19 aproveita quando a gente descuida, afrouxa os nossos cuidados sanitários, deixa de usar máscara ou fica no queixo, quando começa a aglomerar e perde o medo da doença” ressalta o prefeito.

Outras medidas preventivas foram adotadas, como a intensificação da desinfecção com hipoclorito. “Peço a compreensão de todos, de coração, pois estamos aqui trabalhando para dar uma melhor resposta e oferecer o melhor trabalho para o nosso município” pede dr. Alex.

A secretária de saúde, Maira Santos Souza, ainda reforça para que quem puder, fique em casa. “Além dos casos confirmados, tivemos outros que foram internados na UTI. Peço encarecidamente que a população colabore com as medidas de prevenção, use máscara sempre que sair de casa e que só saia se for realmente preciso. A doença está circulando no nosso município” alerta.