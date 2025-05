Caldense acerta retorno do zagueiro/volante Guilherme Martins

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Guilherme Martins está de volta à Veterana. O jogador chegou ao CT Ninho dos Periquitos na manhã desta quarta-feira e já está treinando normalmente com o grupo. Guilherme defendeu a Veterana de 2019 a 2023 e acumula um total de 46 partidas pelo Verdão. Participou do momentos marcantes e se destacou pela versatilidade de exercer diferentes funções em campo.

Foi peça fundamental na campanha de 2019 da equipe na Série D em que o time ficou na liderança geral da primeira fase entre 64 participantes e titular na campanha do estadual de 2020 onde a Veterana chegou à semifinal da competição.

Entre idas e vindas, defendeu Ituano, Bangu e Votuporanguense, onde inclusive foi campeão do Paulistão A3. Em 2025 defendeu o Catanduva no Paulistão A3, disputou 15 jogos pela equipe paulista e ajudou a levar o time até as quartas de final do campeonato. Agora retorna ao Verdão.

Guilherme Martins

Guilherme Augusto Vitor Martins

Posição: zagueiro / volante

Nascimento: 27/04/1999

Origem: Campinas-SP

Altura: 1,83 m

Clubes: Bangu, Ituano, Grêmio Osasco, Bragantino, Caldense, Votuporanguense, Catanduva