Caldense anuncia comissão técnica e parte do elenco da temporada 2024

O CT Ninho dos Periquitos sediou na manhã desta quinta-feira (11/04) uma entrevista coletiva, onde a diretoria da Caldense divulgou os nomes dos integrantes da comissão técnica e de 14 jogadores que irão defender a Veterana na temporada 2024. Outros atletas já fecharam com o clube e serão anunciados nos próximos dias. Confira as informações do elenco:

GOLEIROS:

Omar

Omar Constante Reis Santos

Posição: goleiro

Nascimento: 22/01/1989

Altura: 1,95 m

Origem: Itatim-BA

Clubes: Santos, Cruzeiro, Bahia, Água Santa, Rio Branco-AC, Caldense, Juventude, Nação-SC.

Paulo Vitor

Paulo Vitor Rinaldi

Posição: goleiro

Nascimento: 17/01/1991

Altura: 1,90 m

Origem: São João da Boa Vista-SP

Clubes: Santo André, Rio Claro, Juventus, São Bento.

João Vitor

João Vitor Fernandes Pinto

Posição: goleiro

Nascimento: 15/06/2001

Altura: 1,94 m

Origem: Penápolis-SP

Clubes: Grêmio Novorizontino, Ceará, Grêmio Maringá, CRB, Nacional-AM

LATERAIS:

Alan Pires

Alan Pires da Graça

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 04/01/1993

Altura: 1,78 m

Origem: Rio de Janeiro-RJ

Clubes: Vila Nova, Duque de Caxias, Madureira, America-RJ, Portuguesa-RJ, Central.

Fábio Sá

Fábio Alexandre de Sá Júnior

Posição: lateral-direito

Nascimento: 29/05/1995

Altura: 1,71 m

Origem: São José dos Campos-SP

Clubes: Coritiba, Batatais, Desportivo Brasil, Cabofriense, Sertãozinho, Rio Claro.

ZAGUEIROS:

Sandoval

Sandoval Araújo Lima

Posição: Zagueiro

Nascimento: 28/04/1986

Altura: 1,88 m

Origem: Bonito-PE

Clubes: Santo André, Rio Branco-SP, Ferroviária, São Caetano, Oeste, Retrô, River-PI

Luciano

Luciano Pereira da Silva

Posição: Zagueiro

Nascimento: 20/10/1998

Altura: 1,93 m

Origem: Irara-BA

Clubes: Catuense, Búzios, Juventus Jaraguá, Morrinhos.

Juan López

Juan Sebastian López

Posição: Zagueiro

Nascimento: 15/01/1999

Altura: 1,89 m

Origem: Turbo (Colômbia)

Clubes: Universidad Popayan, Boca Juniors de Cali, Globo FC, Aimoré, GEL-ES

Gabriel Santiago

Gabriel Santiago Ribeiro

Posição: Zagueiro

Nascimento: 01/04/1997

Altura: 1,90 m

Origem: Salvador-BA

Clubes: Bahia, Bahia de Feira, Velo Clube, Ceilandense, Brasiliense.

MEIO-CAMPISTAS:

Max Eduardo

Max Eduardo Portilho Azevedo

Posição: volante

Nascimento: 04/10/1999

Altura: 1,88 m

Origem: São José do Xingu-MT

Clubes: Uberlândia, Juazeiro, Arapongas, Operário-AM

Alan Calbergue

Alan Calbergue Leite Rodrigues

Posição: Meia

Nascimento: 11/07/1998

Altura: 1,69 m

Origem: Belém-PA

Clubes: Paysandu, Marília, America-RN, Sousa.

ATACANTES:

Zé Arthur

José Arthur Pereira Neto

Posição: Atacante

Nascimento: 02/01/1997

Altura: 1,72 m

Origem: Maceió-AL

Clubes: Joinville, Coruripe, Laguna, Central

Wilha Renato

Wilha Renato Cardoso dos Santos

Posição: atacante

Nascimento: 23/08/2002

Altura: 1,78 m

Origem: Jaíba-MG

Clubes: Vila Nova, Maia Lidador (Portugal), Tupi-GO, Rio Negro-AM

Morotó

Sidevaldo Pereira dos Santos

Posição: Centroavante

Nascimento: 08/07/1990

Altura: 1,85 m

Origem: Itapebi-BA

Clubes: Real Noroeste, Central, Vitória-ES, Al-Mojzel, Al-Jeel, Rio Branco-ES, Democrata-GV

COMISSÃO TÉCNICA:

Técnico: Mauro Fernandes

Auxiliar: Luiz Henrique

Preparador físico: Airton Trevisan

Fisiologista: Guilherme Noronha

Preparador de goleiros: José Carlos Quiciri

Massoterapeuta: Milton Cézar

Fisioterapeuta: Alexander Santos

Analista: Wagner Carielo

Roupeiro: Paulo César de Lima

Auxiliar de roupeiro: Henrique Victor

Assessor de comunicação: Renan Muniz

Supervisor de futebol: Serginho Maracanã

Auxiliar administrativo: João Vitor

DIRETORIA

Presidente: Rovilson Jesus Ribeiro

1º vice-presidente: Luís Fernando Soares

2º vice-presidente: Luiz Carlos Pioli

Diretor de futebol: Leonardo Prado

Presidente do Conselho: Carlos Moacir Couto

Vice-presidente do Conselho: Leandro Moreno

