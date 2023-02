Caldense anuncia demissão do técnico Gian Rodrigues

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Com a derrota por 3 a 0 para o Tombense no último sábado fora de casa, a diretoria da Caldense se reuniu e optou por encerrar o ciclo do técnico Gian Rodrigues no comando técnico da equipe. Essa foi a terceira passagem do treinador pela Veterana.

Gian comandou a Veterana na Série D 2015, Mineiro 2016, Copa do Brasil 2016, depois retornou para o Mineiro 2022 e agora para o Mineiro 2023. Este ano foram três jogos oficiais, sendo duas derrotas e um empate. A Caldense agradece os serviços prestados por Gian e deseja sucesso em seus futuros projetos.

Na classificação geral da competição, a Caldense está em 10º lugar com um ponto e agora tem dois jogos decisivos pela frente para se reabilitar na competição. Quarta-feira encara o Ipatinga às 20h no Ronaldão e no sábado recebe o Villa Nova às 16h.