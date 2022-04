Caldense apresenta elenco para a Série D 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense se reapresentou no Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos nesta quinta-feira (07) visando a disputa da Série D 2022. O elenco conta no momento com 27 atletas, sendo seis remanescentes do estadual, um novo técnico, Júnior Martins e novos nomes na comissão técnica. Nos próximos dias mais dois meio-campistas e um goleiro devem chegar.

Do plantel que disputou o Campeonato Mineiro, permaneceram os goleiros Iago Rodrigo e João Altizani, o lateral-direito Filipi Sousa, o volante Franklin e os atacantes Gabriel Braga e Artur. Vários jogadores que já passaram pelo Verdão retornaram, como Guilherme Martins, André Martinez, Ferreira, Geisandro, Steylon, Goes, Henrique Caivano, Vinícius Ribeiro, entre outros.

A equipe será comandada pelo técnico Júnior Martins, de 45 anos, nascido em 19/11/1976. Wagner José Martins Júnior, seu nome completo, foi atleta profissional e defendeu equipes tradicionais como Guarani, Portuguesa Santista, Novo Horizontino, Caldas Novas, Londrina e teve passagem pelo futebol da Coreia do Sul.

Ao pendurar as chuteiras no ano 2000, no Campinas Futebol Clube, assumiu as categorias de base da equipe campineira, depois desenvolveu trabalhos de base no União São João de Araras e em times da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. No futebol profissional, atuou como auxiliar técnico no Paulista, Oeste, Sport, Água Santa, Bragantino e Ponte Preta. Seu último clube foi o Bangú, onde exerceu a função de coordenador técnico e agora assume o cargo de treinador da Veterana.

Na comissão técnica houve algumas mudanças. O auxiliar técnico Gustavo Querido, popular Guga, retorna ao time. A preparação de goleiros ficará sob a responsabilidade de Amarildo Arca e o setor de fisioterapia agora terá mais um profissional, o auxiliar Gabriel Stevanatto. Os demais foram mantidos.

A equipe alviverde estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no Ronaldão contra a Inter de Limeira dia 17 de abril.

Confira a lista completa do elenco:

Atletas

Goleiros: Iago Rodrigo e João Altizani

Zagueiros: Guilherme Martins, André Martinez, Gustavo Alves e Ferreira

Laterais: Filipi Sousa, Nicholas Denzel, Geisandro, Gustavo Moreira e Bruno Henrique

Volantes: Franklin, Steylon, Hugo e Goes

Meio-campistas: Henrique Caivano, Nathan, Ryan Tenório, Guilherme Adão, Kléber e Felipe Garrido

Atacantes: Artur, Vinícius Ribeiro, Gabriel Braga, Pedro Lucas, João Carvalho e Galdino

Comissão Técnica

Técnico: Júnior Martins

Auxiliar técnico: Gustavo Querido

Preparador de goleiros: Arca

Preparador físico: Zeca Barbosa

Auxiliar de preparação física: Airton Trevisan

Fisiologista: Rodrigo Lemes

Fisioterapeuta: Gustavo Chenci

Auxiliar de Fisioterapia: Gabriel Stevanatto

Massoterapeuta: Milton Cezar

Roupeiro: Luiz Carlos Bala

Auxiliar de roupeiro: Tefão

Assessor de comunicação: Renan Muniz

Diretoria

Supervisor de futebol: Luisão

Auxiliar administrativo: Lucas Negrini

Diretor técnico de futebol: Serginho Maracanã

Diretor executivo de futebol: Leonardo Prado

Presidente: Rovilson Ribeiro

1º vice: Antônio Bento Gonçalves

2º vice: Luís Fernando Soares

Presidente do conselho: Wanderlei Colhado