Caldense apresenta novo uniforme do time

A Caldense apresentou na tarde deste sábado em evento na sede social do clube os uniformes oficiais da que serão utilizados pela equipe nos jogos da temporada 2023.

A linha da material esportivo é fabricada pela Duson, foi idealizada pelo departamento de marketing da Veterana e faz referência à uma frase do hino do clube: ‘Onze Cobras Muito Nossos’. “O hino da Caldense é um dos mais bonitos do futebol brasileiro. Na época em que foi composto, era comum chamar os grandes jogadores de ‘cobras’ . É um termo similar a craques, que usamos com mais frequência hoje. O termo “muito nossos” veio porque a Caldense representa Poços de Caldas e é um dos principais símbolos da cidade. Então tivemos a ideia de levar isso para enaltecer nossa terra e nossas origens.” Informou o gerente de marketing da Caldense, Renan Muniz.

As camisas já estão à venda e podem ser adquiridas na lojinha da sede social do clube de segunda à sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. Também é possível adquirir por meio de lojas virtuais, com entregas para todo o Brasil.

Fonte Caldense

Beatriz Aquino