Caldense apresenta o ‘Manto Centenário’ com tema ‘Periquitos Mineiros’ para homenagear craques do passado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em evento na noite desta quarta-feira (23/04) no Piano’s Bar, na sede social da Caldense, foram apresentados os novos uniformes oficiais de jogo da Veterana para a temporada 2025. Um grande público compareceu e o “Manto Centenário”, com camisa, meião e shorts, foi lançado com o desfile dos jogadores Sandoval, Léo Cruz, Samuel Pires, William Menezes e João Altizani.

Manto Centenário

Na década de 1930 os jogadores da Caldense foram apelidados de “Os Periquitos Mineiros” pela cor verde da camisa. A alcunha foi utilizada até o início dos anos 60 para se referir à Veterana e ajudou a eternizar a figura do periquito como mascote oficial da equipe.

Sob o nome de “Periquitos Mineiros” a Caldense viveu momentos de glória em sua trajetória, passou por dificuldades, enfrentou desafios e superou adversidades. Venceu grandes adversários e obteve grandes triunfos. Em 2025 a equipe quer novamente fazer história e conquistar o sonhado retorno à elite do futebol mineiro.

Para homenagear os grandes craques do passado, o “Manto Centenário”, uniforme oficial número 1 da Veterana para a temporada do centenário do clube, conta com design de pena de periquito, para literalmente levar os “Periquitos Mineiros” à campo e resgatar a história alviverde.

Já o uniforme número 2, faz uma referência à camisa de 1925, a primeira da história da Caldense, com listras verticais em verde e branco, além de um detalhe nas costas da silhueta do escudo da Veterana com asas, simbolizando os “Periquitos Mineiros”.

Ambos mantos são fabricado pela Duson em tecido brilhante e apresentam detalhes dourados na gola e nas mangas, em comemoração ao centenário alviverde, e exibem um patch especial com o logo dos 100 anos em dourado na parte frontal. Nos jogos do Campeonato Mineiro Módulo II um dos jogadores da equipe irá atuar com o número 100 nas costas para simbolizar a data festiva.

O conceito da camisa foi desenvolvido pelo departamento de marketing do clube. “Nos últimos anos elaboramos camisas temáticas relacionadas diretamente com a história e o momento da Caldense. Em 2023 foi a camisa com ‘pele de cobra’ em alusão aos ‘onze cobras muito nossos’ do hino, em 2024 a textura de armadura para representar a ‘batalha pelo acesso’ e agora uma referência ao termo ‘Periquitos Mineiros’, alcunha que por décadas foi utilizada para representar a Veterana. O resultado final ficou incrível, uma representação muito marcante da história alviverde”, disse o responsável pelo layout, Renan Muniz.

O Manto Centenário está disponível na Caldense Store pelo valor de R$ 179,90 ou online via Central de Atendimento da Caldense pelo WhatsApp (35) 9 9958-3047, com pagamento do produto e do frete via PIX. Como promoção de lançamento, as primeiras 100 unidades saem pelo preço promocional de 150 reais. O envio é feito para todo o Brasil via correio. Faça seu pedido e celebre o centenário alviverde!