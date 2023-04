Caldense bate equipe de Andradas e conquista o 3º lugar da Copa de Futsal Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última terça-feira foram realizados os últimos jogos da Copa de Futsal Poços de Caldas no Ginásio Arthur de Mendonça Chaves, sendo eles a disputa para a decisão do quarto e terceiro lugar e a grande final. A equipe da Caldense enfrentou o time de Andradas e venceu a partida por 3 a 1 e conquistou o terceiro lugar do torneio. Na decisão do título, o Reio Futsal, de São João da Boa Vista, levou o título em cima do Caldas Futsal pelo placar de 5 a 1.

1º Tempo:

Um dos primeiros acontecimentos do jogo já preocupou a equipe da Veterana. Em uma disputa de bola, Léo se machucou e precisou sair logo nos primeiros minutos da partida. O jogo era muito estudado por parte das duas equipes nos lances iniciais. Muitos passes que se alternavam entre o campo de ataque e o de defesa, mas poucas finalizações.

Em um dos únicos momentos de perigo do primeiro tempo, o time da Caldense fez boa trocas de passes no meio da defesa adversária e Gabriel recebeu a bola ajeitada na esquerda e bateu de primeira com a perna direita na saída do goleiro. Apesar da boa força do chute, a bola passou próxima à trave direita e seguiu para a linha de fundo.

2º Tempo:

Diferentemente da primeira etapa, o segundo tempo foi recheado de gols e jogadas de perigo. De início, Wallace fez dois milagres para impedir o gol do Andradas. O goleiro defendeu um forte chute espalmando a bola para o alto e, no rebote, a bola foi cabeceada e ia entrando no gol, mas Wallace voou e conseguiu dar um tapa nela com a mão esquerda.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo time andradense. Em contra-ataque, a bola foi enfiada para Denian e Wallace saiu de carrinho para tentar interceptar o passe, mas a bola passou e sobrou no pé do camisa 9, que não teve muito trabalho para empurrar a bola pro gol com o pé direito. O empate não demorou a sair. Aos dez minutos, Marquinhos interceptou um passe no campo de ataque e ajeitou para Gabriel Donizetti, que se viu sem marcação e bateu rápido para vencer o goleiro.

A virada veio em uma esperta cobrança de escanteio de Felipe, que encontrou Matheus infiltrando na área. O camisa 17 só teve o trabalho de bater forte com a perna direita para estufar a rede. 2 a 1 para a Veterana.

O último gol contou com a velocidade e boa visão de jogo de Gabriel Zanetti. O time de Andradas pressionava e trocava passes no campo de ataque tentando empatar a partida, mas um toque errado deu origem a um contra-ataque em que Gabriel atravessou a quadra carregando a bola e encontrou Marquinhos na direita, que dominou e tocou na saída do goleiro.

3 a 1 marcava o placar no apito final, e a Caldense ficou com o terceiro lugar da Copa Futsal de Poços de Caldas.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino