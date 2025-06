Caldense cria oportunidades, coloca bola na trave, mas fica no 0 a 0 com o Uberaba

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense recebeu o Uberaba na manhã deste domingo (01/06) no Ronaldão pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. A Veterana pressionou, criou oportunidades, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário e ficou no 0 a 0.

No início da partida o Uberaba pressionou a saída de bola alviverde. A Veterana conseguiu escapar em uma jogada e pegou os adversários de surpresa. Nestor Mansur conduziu a bola pelo meio-campo e bateu de fora da área, ela passou perto. Depois, em jogada de escanteio, Marcílio quase abriu o placar de cabeça.

Na melhor chance da Veterana na primeira etapa, Willian Mococa viu Marcílio entrando pela esquerda, o lateral chegou batendo, o goleiro Giovani desviou, a bola carimbou a trave. A Caldense criou muitas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, principalmente com Willian Mococa.

Em um contra-ataque do Uberaba, o goleiro Samuel Pires saiu do gol para antecipar e afastar a jogada, mas na sequência do lance a bola ficou com os visitantes, que tentaram um chute por cobertura enquanto o arqueiro alviverde retornava para a posição e a bola passou por cima do gol. Depois, Mateusinho experimentou chute frontal e Samuel fez grande defesa.

Na etapa complementar, o Uberaba voltou com duas alterações. Logo no início Mateusinho teve a chance e bateu cruzado para fora. A Veterana também foi fazendo alterações, entre elas a entrada do estreante poços-caldense Gabriel Cunha. O time alviverde foi cada vez mais marcando presença no ataque.

Em cruzamento despretensioso de Marcílio para a área, a bola quase surpreendeu Giovani, o goleiro se atrapalhou mas conseguiu jogar para escanteio. Mococa fez jogada pela direita e cruzou para Gabriel Cunha finalizar e levar perigo.

O Uberaba em grande parte da etapa complementar se defendeu no sistema 5-4-1, compactando as linhas e dificultando que a Veterana conseguisse infiltrar passes. O time alviverde trabalhava a bola de um lado para outro, mas os visitantes fechavam os espaços. A solução era arriscar chutes de longe. Nestor, Henrique Rocha, Vitor Braga, Willian Mococa tentaram, mas sem acertar a meta.

Em uma jogada trabalhada, a bola chegou para Gui Mendes, que matou no peito, tentou bater colocado e a bola passou muito perto. A Caldense insistia, buscava a vitória. O Uberaba, por sua vez, parecia satisfeito com o empate. Em um contragolpe no final do jogo, os visitantes tiveram a bola da partida com Marcus Vinícius. O centroavante recebeu na cara do gol, se atrapalhou todo na hora da finalização e desperdiçou, para alívio da Caldense. O Verdão ainda pressionou no final em busca do gol da vitória, mas a partida terminou no 0 a 0.

Com o resultado, a Veterana foi a 7 pontos e agora está a 3 pontos da URT, último time dentro da zona de classificação para a próxima fase. Na rodada seguinte, a Veterana encara o VEC no Estádio Dilzon Melo em Varginha, no próximo domingo (08/06) às 16h. Depois ainda tem pela frente nas últimas duas rodadas, URT em casa e Patrocinense fora, em dois confrontos diretos.

“Nós produzimos o suficiente para vencer o jogo. Mais uma vezes fomos melhor do que o adversário, tivemos o domínio do jogo, mas no futebol não há merecimento, nós temos que ser eficazes. Temos conseguido levar a bola até a zona de finalização, mas não temos tido eficácia de fazer os gols. Nós acreditamos que a classificação é possível. Eu compreendo o desânimo do torcedor. Tivemos a oportunidade de fazer 6 pontos em casa e fizemos 2. Mas não podemos desistir, até porque os números permitem que a gente continue a sonhar, que é possível nós chegarmos no G3. Enquanto isso for possível nós vamos seguir trabalhando. Domingo nós teremos mais uma oportunidade contra o VEC. Eu acredito que nós vamos fazer três vitórias consecutivas”, disse o técnico Nilson Corrêa após a partida.

Ficha técnica

01/06/2025: CALDENSE 0-0 UBERABA

Campeonato Mineiro Módulo II 2025 7ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Domingo 10h.

Público: 1.294

Renda: R$ 17.275

Juiz: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG).

Auxiliares: Bernardo de Souza Pádua (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG).

Quarto Juiz: Alexander Medeiros Xavier (MG).

Analista de Campo: Carlos Henrique Tosta (MG).

Cartão amarelo: Rayan; Lucas Lotto, Bruninho, Gustavo, Nathan Índio.

Caldense: Samuel Pires; Cesinha Augusto, Arthur Pierino (C), Rayan, Marcílio (Mastherson 33’ 2º); Henrique Rocha, Vitor Braga; Willian Mococa (Gui Mendes 33’ 2º), Nestor Mansur (Gleisinho 41’ 2º), Igor Lemos (Ryan Lopes 12’ 2º); Elicley (Gabriel Cunha 12’ 2º). Técnico: Nilson Corrêa.

Uberaba: Giovani; Douglas Dias (Gustavo Fornazier (intervalo)), Jadson Sergipano, Felipe Moreira, Gustavo; Nathan Índio, Du Santos (C) (Ramos 31’ 2º); Lucas Lotto (Wesllen Reis 18’ 2º), Mateusinho, Tiaguinho (Bruninho (intervalo), depois Filipe Werley 37’ 2º); Marcus Vinícius. Técnico: Wallace Lemos.