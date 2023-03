Caldense, Democrata SL e Patrocinense disputam a Repescagem do Estadual a partir do próximo domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram confirmadas as datas e horários das partidas da Repescagem do Campeonato Mineiro, triangular disputado pelos três times de pior campanha na primeira fase para definir os dois rebaixados do Estadual. Caldense, Democrata SL e Patrocinense lutarão para se manter na elite..

De acordo com informações da Federação Mineira de Futebol, a Patrocinense e Democrata SL se enfrentarão pela primeira rodada no próximo domingo às 10h, no Estádio Pedro Alves em Patrocínio. A última rodada do triangular será disputada no dia 8 de abril.

Na Repescagem, Caldense, Democrata SL e Patrocinense jogam entre si em turno e returno e apenas o primeiro colocado do triangular se livra do descenso. Os dois últimos serão rebaixados para o Módulo 2 de 2024.

Confira a tabela completa

12/03 – Patrocinense x Democrata-SL, no Pedro Alves, às 10h

18/03 – Democrata-SL x Caldense, na Arena do Jacaré, às 16h

22/03 – Caldense x Patrocinense, no Ronaldão, às 20h

26/03 – Patrocinense x Caldense, no Pedro Alves, às 10h

01/04 – Caldense x Democrata-SL, no Ronaldão, às 16h

08/04 – Democrata-SL x Patrocinense, na Arena do Jacaré, às 16h

Fonte: FMF

Beatriz Aquino