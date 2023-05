Caldense disputou a 43ª Edição da Olimpíada dos Trabalhadores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 1º de maio teve início a 43ª Edição da Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas. Todos os representantes das delegações inscritas fizeram parte da cerimônia de inauguração comumente realizada no estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão.

Às 8h haouve a tradicional corrida rústica, de 5 km. Às 08:30 teve início a concentração das empresas participantes para a apresentação às autoridades que estarão presentes no estádio e, a partir das 09:00, foi realizada a entrada das delegações na ordem pré-definida pela organização, sendo a Caldense a primeira delegação a desfilar. Logo após a cerimônia houve o tradicional jogo de futebol que abre o evento. Desta vez, os atletas da Danone enfrentaram a equipe do San Michel Supermercados.

A Olimtra contou com a participação de 39 equipes divididas em 3 categorias: A (empresas inscritas em mais de dezesseis modalidades), B (de oito a 15 modalidades) e C (de cinco a sete modalidades). As modalidades foram disputadas em diferentes localidades da cidade, e os esportes praticados incluiram natação, basquete, handebol, sinuca, squash, vôlei de areia, futebol de campo, futsal, truco, entre outros. Lembrando que todos os jogos foram abertos ao público.

A veterana está inscrita em 17 modalidades.

O primeiro compromisso da Caldense dentro da Olimtra será nesta terça-feira (2), com os inscritos do futsal masculino fazendo sua estreia contra a Pollo Engenharia, às 19:30 no Ginásio Miguel Zanetti.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino