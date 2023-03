Caldense é eliminada da Copa do Brasil pelo Ceará

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense estreou na Copa do Brasil 2023 na noite de quarta-feira (01) no Ronaldão diante do Ceará-CE. A Veterana precisava vencer para se classificar no confronto do jogo único, pois os visitantes tinha a vantagem do empate. Porém, o Vovô venceu por 3 a 0, com gols de Janderson, Vitor Gabriel, Luvannor e avançou na competição.

O time alviverde começou o jogo dando esperança à torcida que poderia ganhar. Nos primeiros minutos o Verdão foi mais presente no campo de ataque, teve mais posse de bola e criou boas oportunidades. As jogadas surgiam principalmente pela direita, nos pés de Erick Salles, que cruzava para a área mas não encontrava seus companheiros.

Em uma dessas jogadas, Mayco Félix apareceu em boas condições e foi travado no momento do chute. Minutos depois a bola sobrou para Bruninho na entrada da área chegar batendo firme e mandar próximo à trave. Na sequência o atacante teve problemas musculares e foi substituído. Fabrício Costa ainda levou perigo em chute de longa distância.

O Ceará respondeu e, praticamente em seu primeiro lance de ataque, foi eficiente na jogada individual de Janderson, que deu um belo drible na zaga alviverde e bateu para abrir o marcador. A Veterana continuou atacando, João Vitor chutou firme e quase empatou. Logo em seguida os visitantes acertaram a trave com Warley.

Na etapa complementar a estratégia da Caldense era fazer um gol no início para voltar ao jogo. Porém nada saiu como planejado. No primeiro minuto, Vitor Gabriel recebeu pela direita, cortou Patrick, levou para a perna esquerda e mandou de chapa no ângulo para ampliar.

Os dois times fizeram várias substituições. A Caldense com o objetivo de ir com tudo ao ataque e o Ceará para cadenciar a partida. Brown e Baianinho finalizaram bem, mas o goleiro Richard praticou defesas seguras. No final, em saída errada da defesa, Jean Carlos finalizou, Elissom defendeu e no rebote Luvannor fechou a conta, 3 a 0.

O Verdão agora volta a campo no próximo sábado às 16h30 pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre no Estádio Manduzão.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino