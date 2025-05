Caldense é superada fora de casa pela URT

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense enfrentou a URT na noite de sábado (10/05) no Estádio Zama Maciel (Arena DB) em Patos de Minas pela 2ª Rodada do Campeonato Mineiro Módulo II 2025 e foi superada por 2 a 0, com dois gols de cabeça do centroavante Henan.

O jogo começou com as equipes se estudando e com muitas faltas. Aos 15 o capitão Sandoval sentiu o joelho após saltar para dividir uma bola no alto e precisou substituído por Arthur Pierino. Os donos da casa tiveram um gol bem anulado, por visível impedimento, em bola alçada na área aos 27. Dois minutos depois, em sobra de escanteio, Samuel Praticou uma defesa espetacular. Na sequência da jogada, cruzamento para a área, Henan subiu na entrada da pequena área e abriu o placar de cabeça para a URT.

A Caldense tinha dificuldades para finalizar. Quando experimentava, não acertava a meta. Na marca de 34, Henrique Rocha arriscou de longe e mandou por cima. Na etapa complementar, logo no início, Cesinha cruzou pela esquerda e achou Henan na área. O centroavante marcou de cabeça novamente e ampliou.

A Veterana tentava armar jogadas pelas beiradas, mas era desarmada. O técnico Thiago Oliveira foi mais uma vez obrigado a fazer uma substituição, o lateral Marcílio sofreu uma entrada violenta de sola na canela, que quebrou sua caneleira e deixou a marca de quatro travas, ficando sem condições de jogo. A arbitragem sequer amarelo aplicou. Foram feitas diversas alterações no time alviverde na tentativa de mudar o panorama do jogo, mas o duelo seguiu amarrado, com excesso de faltas, desarmes e passes não completados. Placar final: URT 2-0 Caldense.

“A URT foi merecidamente vencedora da partida. O primeiro tempo foi mais equilibrado, eles tiveram o controle da partida, mas não um controle absoluto. Tiveram cinco minutos bons no primeiro tempo onde fizeram o gol e e nós terminamos o jogo em cima, pressionando. Tínhamos que ter começado assim desde o princípio, mas tomamos o gol logo no início do segundo tempo e isso mudou tudo. Temos que melhorar muito nossa questão ofensiva, finalizar mais, criar mais jogadas e fazer gols. Temos que mudar nossa postura. Não tem conversa fiada, se quisermos buscar algo na competição, temos que mudar nossa postura”, analisou o técnico Thiago Oliveira.

A delegação alviverde permanece em Patos de Minas, onde enfrenta o Mamoré na quarta-feira (14/05) no Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz às 20h15, em busca de sua reabilitação na competição.

Ficha técnica

10/05/2025: URT 2-0 CALDENSE

Campeonato Mineiro Módulo II 2025 2ª Rodada.

Local: Patos de Minas (MG), Estádio Zama Maciel. Sábado 18h30.

Público: 4.731

Renda: R$

Juiz: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG).

Auxiliares: Magno Arantes Lira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG).

Quarto Juiz: Enivaldo Lopes da Silva (MG).

Analista de campo: Flávio Henrique Coutinho Teixeira (MG).

Gols: Henan 29’ 1º; Henan 2’ 2º.

Cartão amarelo: Marcílio, Fábio Sá; Marzagão, Glauco.

Caldense: Samuel Pires; Fábio Sá, Léo Cruz, Sandoval (C) (Arthur Pierino 16’ 1º), Marcílio (Cesinha Augusto 31’ 2º); Júlio César Lima (Willian Mococa 31’ 2º), Henrique Rocha (Vitor Braga 8’ 2º); Gleisinho, Nestor Mansur, Igor Lemos; Hélio Paraíba (Igor Alves 31’ 2º). Técnico: Thiago Oliveira.

URT: Ariel; Iury, Glauco Nabor (C), Antônio Júnior, Gabriel (Douglas 48’ 2º); Marzagão (Daniel Costa (intervalo)), Pedro Talisca (Caio Cézar 35’ 2º); Cesinha (Fabrício 25’ 2º), Rodrigo Andrade, Danilo Pereira (Marcelinho 25’ 2º); Henan. Técnico: Bruno Formigoni.