Caldense é superada pela URT, mas Mauro garante: “Vamos nos recuperar e classificar”

A Caldense recebeu na tarde de sábado (11/05) no Estádio Ronaldão a URT, pela 2ª Rodada do Campeonato Mineiro Módulo II 2024. A Veterana teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e foi superada pelo placar de 1 a 0, gol de Chico.

Antes de a bola rolar, os jogadores alviverdes entraram em campo carregando faixas em homenagens à personalidades ligadas à Caldense, falecidas recentemente, em uma ação do departamento de marketing do clube para a memória de pessoas que tanto fizeram pela instituição, como Luís Antônio Sebastião, Jorge Aterje, Ademar Souza de Barros e Pedro Bertozzi. Foi respeitado ainda um minuto de silêncio como homenagem.

A partida começou com muitas faltas e reclamação dos atletas com a arbitragem, culminando em cartões amarelos para os dois lados, um deles para o atacante alviverde Kennedy. As equipes prezavam pela marcação e arriscavam nos chutes de longa distância.

A URT teve três oportunidades de gol. Na primeira, em cruzamento da direita, o ataque não conseguiu a finalização na segunda trave. Na segunda, Omar fez uma grande defesa em lance cara a cara com Fernandinho. Na terceira, Lelo não conseguiu pegar em cheio na bola ao receber passe açucarado na entrada da pequena área.

A Caldense chegava ao ataque nas jogadas de bola parada, com cruzamentos para a área ou cobranças de falta, mas sem fazer o goleiro Paulo Henrique trabalhar. O jogo estava equilibrado, mas na marca de 31 minutos, Kennedy deixou o braço no adversário em uma dividida no meio campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a menos ainda no primeiro tempo, a Veterana passou a jogar mais defensivamente. No intervalo, a URT fez modificações para deixar a equipe mais ofensiva e explorar a vantagem numérica. Logo aos oito minutos, abriu o placar. Ítalo Tanque roubou a bola no campo de ataque para o time de Patos, Caíque finalizou cruzado, a bola desviou e sobrou na área para Chico. Ele teve a tranquilidade para driblar o goleiro Omar e marcar.

O técnico Mauro Fernandes fez substituições na Caldense para ir em busca do resultado, mas a URT passou a jogar mais defensivamente, explorando os contra-ataques e dificultava as investidas alviverdes. Nos acréscimos, Wilha Renato saiu cara a cara com Paulo Henrique, teve a bola do jogo para empatar e bateu colocado para fora. Placar final: Caldense 0 x 1 URT.

“O que nós tínhamos para errar no campeonato, nós erramos nesses dois primeiros jogos. Foi um erro de saída de bola em Montes Claros e a expulsão de hoje, onde fomos penalizados e jogamos a maior parte da partida com um a menos. Quando se perde um jogador, muda todo o esquema que planejamos, o adversário tira proveito. E nós tivemos falha, de uma bola que estava no nosso pé, perdemos e acabou resultando no gol deles. Mas a torcida da Caldense pode ficar tranquila, pois nós vamos classificar e a Caldense vai estar na elite do futebol mineiro no ano que vem. É uma promessa minha, que a Caldense vai estar na primeira divisão no ano que vem”, disse o técnico Mauro Fernandes.

A partida contou com uma grande cobertura. Foi transmitida ao vivo em cadeia pela TV Caldense e FMF TV no streaming, além da TV Poços e Rede Minas no sinal aberto. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, às 20 horas no Ronaldão.

Ficha técnica

11/05/2024: CALDENSE 0-1 URT

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 2ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Sábado 16h.

Público: 744

Renda: R$ 14.100

Juiz: João Luiz Gomes Neto (MG).

Auxiliares: Ricardo Júnio de Souza (MG) e Pablo José Martins (MG).

Quarto Juiz: Márcio Tavares da Silva (MG).

Analista de campo: Luiz Antônio Barbosa (MG).

Gol: Chico 8’ 2º

Cartão amarelo: Airton Trevisan (prep. físico), Kennedy, Zé Artur, João Guilherme, Sandoval, Omar; Gabriel Teixeira (aux. téc.), Douglas Alemão, Andrézinho, Celso Teixeira (téc.), Ítalo Tanque.

Expulsão: Kennedy 31’ 1º.

Caldense: Omar; Fábio Sá (Isac Samuel 33’ 2º), Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva, Romário; Kennedy, Alan Calbergue (Max Eduardo 17’ 2º), Zé Artur (Wilha Renato 17’ 2º); João Guilherme (Americano 30’ 2º). Técnico: Mauro Fernandes.

URT: Paulo Henrique; Andrézinho, Wesley, Gabriel Macedo, Caíque (Thiago Balaio 23’ 2º); Douglas Alemão (Daniel Alagoano (intervalo)), Daniel Costa (C); Fernandinho, Bernardo, Chico (Jasion Sergipano 12’ 2º); Lelo (Ítalo Tanque (intervalo)). Técnico: Celso Teixeira.