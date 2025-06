Caldense é superada pela URT por 1 a 0 e não tem mais chances de classificação no Módulo II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense recebeu a URT na manhã deste domingo (15/06) no Ronaldão pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. A Veterana entrou em campo com a expectativa da vitória para ainda sonhar em avançar à próxima fase, mas foi derrotada por 1 a 0 com gol de pênalti. Agora o time não tem mais chances de avançar na competição e irá lutar pela permanência na divisão.

A bola rolou em uma manhã fria no Ronaldão, com os termômetros assinalando 11 ºC. No início a partida foi monótona. O empate já classificava a URT à próxima fase. A primeira chance veio para os visitantes, aos 8 minutos Henan chutou e Samuel Pires fez grande defesa de mão trocada. O confronto ficou repleto de faltas e amarrado no meio-campo, com muitos arremessos manuais. Os dois times de portavam bem defensivamente.

A partir dos 26 minutos a Caldense começou a atacar mais e criou boas chances. Na primeira oportunidade, Igor Lemos saiu na cara do gol, finalizou buscando o canto e a bola passou tirando tinta da trave. Depois Arthur Pierino acertou um cabeceio por cima do travessão. A Veterana também experimentou chutes de fora da área com Willian Mococa e Marcílio para defesas seguras de Ariel. No último lance da etapa inicial, Vitor Braga cruzou bola na área e Marcílio cabeceou no travessão.

No segundo tempo, aos 13 minutos, cruzamento para a área alviverde, Marcílio saltou para dividir pelo alto e deu um toque com a mão por cima do adversário para afastar a bola. A arbitragem viu e marcou pênalti. Os jogadores da Caldense protestaram e seis minutos depois a cobrança foi feita. Henan cobrou no canto a abriu o placar. O gol foi um balde de água fria para a Caldense, que a partir desse momento ficou tensa em campo, errando passes.

O técnico Nilson Corrêa promoveu diversas alterações, chegando a colocar o time para jogar no 4-1-5, com cinco atacantes. As melhores oportunidades foram em um chute frontal de longa distância de Júlio César, onde a bola passou por cima do travessão e depois com Willian Mococa que bateu cruzado para grande defesa de Ariel. A Caldense tentou, mas a URT fez o possível para segurar o resultado até o final, venceu por 1 a 0 e garantiu sua classificação.

Com a derrota, a Veterana não tem mais chances de avançar à próxima fase e se manteve com 8 pontos. Com o empate em 2 a 2 entre VEC e Uberaba na rodada, o VEC foi a 7 pontos e o Uberaba foi a 8, com o mesmo número de vitórias e saldo de gols da Caldense, porém leva vantagem no número de gols marcados (8 a 7). Na última rodada o Verdão encara o Patrocinense fora de casa no sábado às 16 horas e precisa da vitória para não depender de outros resultados para garantir sua permanência no Módulo II.

“Resultado horrível, muito ruim. O nosso comportamento também não foi para termos um resultado melhor do que foi. Apesar de termos tido algumas chances, não fomos uma equipe que pressionou como a gente costuma ser. O adversário conseguiu ter muito espaço para jogar, ter muito a bola e fugimos daquilo que estava sendo uma das nossas características que era de pressionar bem o adversário e levá-los ao erro, termos mais a posse e conseguir agredir mais. Hoje não fomos assim, fomos abaixo coletivamente, individualmente. A minha tristeza é pelo clube, pela torcida, que veio com a expectativa de um resultado diferente e nós não geramos esse jogos para que nós pudéssemos vencer o adversário. É pedir desculpa por essa atuação e agora é seguir trabalhando para buscar essa vitória fora de casa”, disse o técnico Nilson Corrêa.

15/06/2025: CALDENSE 0-1 URTCampeonato Mineiro Módulo II 2025 9ª Rodada.Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Domingo 10h.Público: 956Renda: R$ 11.600Juiz: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG).Auxiliares: Magno Arantes Lira (MG) e Bernardo de Souza Pádua (MG).Quarto Juiz: Wagner Ferreira de Souza (MG).Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior (MG).Gol: Henan (pênalti) 19’ 2º.Cartão amarelo: Fábio Sá, Marcílio, David Lima, Elicley; Caio Cézar, Iury Marley, Douglas, Daniel Costa, Marzagão, Marcelinho.Caldense: Samuel Pires; Fábio Sá, Arthur Pierino (C), Rayan, Marcílio (Cesinha Augusto 23’ 2º); Júlio César Lima; Henrique Rocha (Elicley 23’ 2º), Vitor Braga (Gabriel Cunha 34’ 2º); Igor Lemos (David Lima 11’ 2º), Nestor Mansur, Willian Mococa (Gleisinho 34’ 2º). Técnico: Nilson Corrêa.URT: Ariel; Iury Marley (Renan Chaves 26’ 2º), Antônio Júnior, Douglas, Gabriel; Marzagão, Daniel Costa (Fabrício 41’ 2º); Iury, Caio Cézar (Deivid Buiú (intervalo)), Marcelinho; Henan (C) (Wallisson Bahia 34’ 2º). Técnico: Ito Roque.