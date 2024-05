Caldense é superada pelo North na abertura do Módulo II por 1 a 0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Depois de 850 km e cerca de 14 horas na estrada para chegar até Montes Claros (MG), a Caldense foi superada pelo North Esporte Clube na estreia do Campeonato Mineiro Módulo II no sábado (04/05) no Estádio José Maria Melo, pelo placar de 1 a 0, gol do meia Daniel Costa.

O jogo foi cercado de muita expectativa, pois marcou o retorno à campo da Veterana após um ano e um mês, o maior hiato sem jogos da história da equipe. Além de ter marcado a estreia do novo gramado do estádio de Montes Claros, que foi recentemente trocado, mas a grama ainda não estava enraizada e o campo ficou bastante irregular e com condições ruins de jogo.

Como esperado, a partida começou sob uma temperatura ardida, de 32 graus, e com o North partindo para cima. Entretanto, o time alviverde estava bem postado na marcação e não dava espaços para o adversário.

As tentativas dos donos da casa eram em chutes de longa distância. A única chance clara foi em uma saída de bola errada do Verdão, onde o North saiu cara a cara com Omar, que fez uma grande defesa.

No início do segundo tempo, Omar cobrou um tiro de meta curto para Lucas Silva, o volante dominou, mas foi desarmado. A bola sobrou para Daniel Costa, que saiu na cara do gol e bateu no canto para marcar.

A Veterana então colocou dois atacantes para ir em busca do empate e passou a comandar as ações, mas também tinha dificuldades para finalizar. Wilha Renato quase marcou em dividida pelo alto com a zaga, após uma bobeada do sistema defensivo do North. Na principal chance da Caldense, em uma ‘bola ao chão’, após parada para atendimento médico, Sandoval recebeu cruzamento no segundo poste, mas não conseguiu acertar o cabeceio. Fim de jogo: North 1 x 0 Caldense.

A partida foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV Caldense, com narração de Renan Muniz. Uma grande audiência acompanhou, tendo picos de 610 dispositivos conectados, o que significa em média quase 1.800 expectadores simultâneos, para um total quase 5.800 visualizações.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, dia 11 de maio, às 16 horas no Ronaldão contra a URT pela 2ª rodada da competição. Faça seu plano de Sócio Torcedor Sicoob Agrocredi e garanta entrada em todos os jogos com mando de campo da Veterana no Módulo II 2024, 10% de desconto nos produtos da Caldense Store, uma camisa exclusiva de torcedor e uma série de outros benefícios.

Ficha técnica

04/05/2024: NORTH 1-0 CALDENSE

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 1ª Rodada.

Local: Montes Claros (MG), Estádio José Maria Melo. Sábado 15h.

Juiz: Michel Patrick Costa Guimarães (MG).

Auxiliares: Marconi Helbert Vieira (MG) e Gabriel Luís Santos (MG).

Quarto Juiz: Richard Daniel Guimarães (MG).

Analista de Campo: Eduardo Henrique Vieira Campos (MG).

Gols: Daniel Costa 5’ 2º.

Cartão amarelo: Luiz Henrique (aux. téc.); Maurício Santos, Daniel Costa, Alex Matos, Diogo Carlos.

Caldense: Omar; Fábio Sá, Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva (Kennedy 15′ 2°), Maykon Douglas (Otávio Gamarra 50′ 2°), Romário, Alan Calbergue; Wilha Renato, Morotó (João Guilherme 15′ 2°). Técnico: Mauro Fernandes.

North: Leandro Nascimento; Diego Petrin (Kellyton 22′ 2°), Ulisses Silva, Maurício Santos (C), Bryan Garcia; Gustavo Crecci, Christian Machado (Gabriel Tonini 29′ 1°); Michael Paulista, Daniel Costa (Guilherme Amorim 22′ 2°); Léo Castro (Wendel Santos 22′ 2°), Alex Matos (Diogo Carlos 14′ 2°). Técnico: Paulinho Guará.