Caldense empata contra Democrata

Nesse sábado (28), a Caldense jogou contra o Democrata empatando por 2 a 2. A Caldense saiu na frente contra o time oponente e conseguiu criar boas oportunidades, mas o placar final foi de empate.

A partida foi de muita expectativa, principalmente pela grande apresentação alviverde na abertura da competição na semana passada. O Verdão logo teve sua primeira oportunidade, Fabrício Costa certou um belo chute de fora da área e Glaycon defendeu. No final da primeira etapa, a equipe abriu o placar com Mayco Félix, aproveitando sobra de um escanteio.

Na etapa complementar, o Democrata voltou com três alterações e em questão de minutos conseguiu a virada. Primeiro com Brandão de cabeça e depois com Nael em rápida troca de passes. A Veterana respondeu com diversas alterações no time e partiu para cima. O time se lançou ao ataque e desperdiçou chances claras com Alyson Neves e Geovane Itinga.

A torcida pediu Baianinho, ele entrou e em seguida aproveitou sobra na área para marcar de cabeça e empatar. O Democrata ainda teve o zagueiro Gabriel Marques expulso por falta dura ao matar um ataque alviverde. Os dois times buscaram o gol da vitória, porém o empate persistiu.

A Caldense volta a campo no próximo sábado, dia 04 de fevereiro, às 19 horas contra o Tombense em Muriaé, no Estádio Soares de Azevedo.

Fonte: Associação Atlética Caldense.