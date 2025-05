Caldense empata em 0 a 0 com o Patrocinense na estreia do ano do centenário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã deste domingo (04/05), a Caldense realizou o primeiro jogo do ano de seu centenário e ficou no empate sem gols com o Patrocinense no Estádio Ronaldo Junqueira. O jogo foi truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades para os dois lados.

A torcida da Veterana estava ansiosa para ver o time de volta a campo. O fato de a equipe viver a comemoração de seu aniversário de 100 anos levou um bom público ao Ronaldão, inclusive muitas famílias e crianças. A arquibancada descoberta voltou a ser utilizada e um grande número de camisas alviverdes foram vendidas, colorindo as arquibancadas do estádio em verde e branco.

Os jogadores da Caldense entraram em campo com o uniforme 2, listrado, recentemente lançado, em uma homenagem à primeira camisa utilizada pela equipe na história, a de 1925, que tem um layout similar. A partida foi transmitida ao vivo por streaming e na TV aberta, com enorme audiência.

Quando a bola rolou, os primeiros minutos foram de análise do adversário. Os dois times trocavam passes, na tentativa de encontrar um espaço. Os visitantes se portaram mais fechados, atuando na defesa. A cada oportunidade, aproveitavam para ganhar tempo e fazer o cronômetro passar, deixando claro que o empate já era suficiente. Quando o confronto começava a fluir, as jogadas eram paradas com faltas.

A primeira finalização veio aos 11 minutos, Hélio Paraíba recebeu na entrada da área e girou chutando com a canhota, à direita do gol. A Águia respondeu aos 27, cruzamento para a área, a bola chegou na cara do gol para Lucas, mas no quique, ela o encobriu e saiu pela linha de fundo.

Na principal chance alviverde, na marca de 34, Marcílio cruzou rasteiro, Fábio Sá entrou livre de carrinho no segundo poste e por pouco não conseguiu empurrar para dentro. Aos 36, o Patrocinense reclamou muito de um toque de mão dentro da área de Fábio Sá, na tentativa de cruzamento de Lucas. A arbitragem mandou o jogo seguir. A comissão técnica do time de Patrocínio protestou muito, o que causou a expulsão do preparador físico e alguns cartões amarelos. Desse momento em diante, novas tentativas de finalização, mas apenas chutes de longa distância sem perigo.

Na etapa complementar, a Veterana voltou com duas alterações e, logo aos 40 segundos, quase marcou com Nestor. Em chute frontal a bola passou perto da meta, à direta do goleiro. Depois, aos 7, Marcílio recebeu livre na área, dominou e na hora da finalização a zaga desviou. A bola passou raspando o travessão. O zagueiro Léo Cruz arriscou duas vezes, uma de cabeça e outra em chute de longa distância para fora. No final, o atacante Igor Alves acertou a meta, mas o goleiro Adilson defendeu. Placar final, Caldense 0 x 0 Patrocinense.

“Faltou fazermos um jogo mais rápido. Fizemos um jogo lento e era o que o Patrocinense queria. Nós precisávamos ter finalizado mais. Demoramos para fazer essas questões, tivemos até algumas oportunidades, mas não fomos felizes. Confiamos muito nos jogadores e temos certeza que vamos buscar fora buscar esses pontos que nós perdemos hoje”, falou o técnico Thiago Oliveira após a partida.

A Veterana tem agora dois jogos em Patos de Minas pela frente. Sábado, dia 10/05 às 18h contra a URT no Estádio Zama Maciel (Arena DB) e na quarta (14/05) às 20h15 diante do Mamoré no Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz.

Ficha técnica

04/05/2025: CALDENSE 0-0 PATROCINENSE

Campeonato Mineiro Módulo II 2025 1ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Domingo 10h.

Público: 1.675

Renda: R$ 26.025

Juiz: Esdras Henrique Gonçalves do Couto (MG)

Auxiliares: Rodney Faria Lima (MG) e Pablo José Martins (MG)

Quarto Juiz: Fernando Patrick Drosghic Modesto (MG)

Inspetor: Renato Cardoso da Conceição (MG)

Cartão amarelo: Marcílio, Henrique Rocha, Thiago Oliveira, Elicey, Igor Alves, Cesinha Augusto; Luizão, Ferrugem, Paulo César Schardong, César, Adílson, Zé Lucas, Filipinho, Adryan

Expulsão: Wallace Pessanha (prep. fís. Patrocinense) 36’ 1º.

Caldense: Samuel Pires; Fábio Sá, Léo Cruz, Sandoval (C), Marcílio; Henrique Rocha (Júlio César Lima (intervalo)), Vitor Braga (Cesinha Augusto 37’ 2º); Gleisinho, Willian Mococa (Igor Alves 30’ 2º), Nestor Mansur (Elicley 17’ 2º); Hélio Paraíba (Igor Lemos (intervalo)). Técnico: Thiago Oliveira.

Patrocinense: Adílson; Ferrugem (C), Matheus Bahia, Wellington, Weslley (César 35’ 1º); Luizão, Wisney; Hulk (Luizinho 10’ 2º), Lucas (Filipinho 24’ 2º), Zé Lucas; Xuxa (Adryan 24’ 2º). Técnico: Paulo César Schardong.