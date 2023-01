Caldense empossa nova diretoria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A diretoria executiva da Associação Atlética Caldense, eleita em setembro com 84,28% dos votos, tomou posse na noite desta terça-feira (10). A cerimônia aconteceu na sala do departamento de tênis de mesa, na sede do clube. Também foram empossados e diplomados os integrantes do conselho fiscal, secretários, tesoureiros, assessores e diretores de cada departamento.

A diretoria executiva empossada é liderada pelo presidente Rovilson Jesus Ribeiro, que foi reeleito e inicia seu terceiro mandato. Luís Fernando Soares é o 1º vice-presidente e Luiz Carlos Pioli o 2º vice-presidente. Pela primeira vez na história do clube a Caldense irá contar com dois presidentes de honra, o Prefeito Municipal Sérgio Azevedo e Antônio Bento Gonçalves.

Confira a lista de todos os empossados:

DIRETORIA:

•ROVILSON JESUS RIBEIRO – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

•LUIS FERNANDO SOARES – 1º VICE – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

•LUIZ CARLOS PIOLI – 2º VICE – PRESIDENTE DO BIÊNIO 2023/2024.

•SÉRGIO ANTÔNIO DE CARVALHO AZEVEDO – PRESIDENTE DE HONRA DA A. A. CALDENSE

•ANTÔNIO BENTO GONÇALVES – PRESIDENTE DE HONRA DA A. A. CALDENSE

CONSELHO FISCAL (Efetivos):

•ALEXANDRE SAMPAIO (Presidente do Conselho Fiscal)

•SEBASTIÃO CARLOS RABELO

•JOSÉ CÁSSIO BRASILEIRO DO CARMO

CONSELHO FISCAL (Suplentes):

•FLÁVIO TOGNI LIMA E SILVA

•ANTÔNIO LUIZ MOSCA

•IVAN LEITE FERREIRA

Fonte: Associação Atlêtica Caldense

Beatriz Aquino