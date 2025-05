Caldense encara o Mamoré no Ronaldão nesta quarta-feira com novo técnico e invencibilidade em casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense volta a campo nesta quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, para enfrentar o Mamoré pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro – Módulo II. Será o terceiro jogo da Veterana em casa na competição: na estreia, a equipe empatou e, no segundo jogo, venceu. Invicta jogando em Poços, a Caldense busca mais uma vitória diante da torcida para subir na tabela.

A grande novidade para esta partida é a estreia do técnico Nilson Corrêa, anunciado oficialmente nesta segunda-feira (27). O novo comandante já iniciou os treinamentos com o elenco no CT Ninho dos Periquitos, após a saída de Thiago Oliveira. Natural de Vitória (ES), Nilson tem passagem por clubes como Central-PE, Tupynambás-MG, Aymorés-MG e, mais recentemente, o Colo Colo-BA.

A Caldense ocupa atualmente a 4ª colocação do Grupo A, com 5 pontos, e encara o líder Mamoré em um confronto decisivo para as pretensões de classificação à próxima fase do campeonato.

Ingressos à venda

A torcida já pode garantir presença no Ronaldão. Os ingressos estão disponíveis na Caldense Store (terça-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h; quarta-feira das 9h às 12h) e na bilheteria do estádio a partir das 17h no dia do jogo.

Arquibancada descoberta: R$ 10 (meia), R$ 20 (inteira)

Arquibancada coberta: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira)

Crianças até 11 anos e 11 meses: entrada gratuita

Sócios-torcedores: entrada livre mediante apresentação da carteirinha (para assistir na descoberta, é necessário retirar o ingresso na coberta)

A abertura dos portões será às 18h. A expectativa é de casa cheia para apoiar a Veterana em mais um desafio em busca do retorno à elite do futebol mineiro.