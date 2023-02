Caldense enfrenta Athletic nesta sexta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Caldense e Athletic irão se enfrentar na sexta-feira (17) às 19h30 no Estádio Joaquim Portugal pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Após conquistar sua primeira vitória na competição na semana passada contra o Villa Nova, a Veterana quer novamente conquistar os três pontos para dar um salto na classificação.

Na história do duelo, Caldense e Athletic se enfrentaram apenas quatro vezes, todo jogos recentes, de 2021 para cá. As partidas mais importantes foram pela disputa do título do interior, sendo o Verdão superado nos pênaltis após empate nos dois confrontos. No total são 4 jogos, sendo 0V, 3E, 1D, 1GP, 2GC.

Retrospecto

17/04/2021: Caldense 0-0 Athletic

13/03/2022: Caldense 0-1 Athletic

30/03/2022: Caldense 1-1 Athletic

03/04/2022: Athletic 0-0 Caldense (5-4 nos pênaltis)

Logística

A delegação alviverde seguirá viagem nesta quinta-feira às 11h30 da manhã em direção a São João Del Rei, cidade localizada a aproximadamente 330 km de Poços. A equipe ficará concentrada na Pousada Santa Cruz.

Campanha

A Caldense vem dos seguintes resultados: Atlético-MG (1-2), Democrata-GV (2-2), Tombense (0-3), Ipatinga (0-1), Villa Nova (2-1). O Athletic acumula 01 empate, 03 vitórias e 01 derrota. A Veterana está em segundo lugar no Grupo B com 4 pontos. Já o Athletic ocupa a terceira colocação do Grupo A com 6 pontos.

Arbitragem

Juiz: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Assistentes: Rodney Faria Lima e Weyder Marques Borges

Quarto árbitro: Adílio Ribeiro da Silva

Analista: Wesley Moreira de Carvalho

VAR: Leonardo Rotondo Pinto, Leonardo Henrique Pereira (AVAR1), Renato Cardoso da Conceição (observador).

Artilheiros e assistências

A Veterana marcou cinco gols na competição: Mayco Félix (2), Patrick Marcelino, Baianinho, Erick Salles. Com assistências de Mayco Félix (2), Fabrício Costa, Erick Salles.

Retornos, pendurados e suspensos

A Caldense não tem atletas suspensos para o duelo. O lateral-direito João Vitor está pendurado com dois amarelos. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, Erivelton, Patrick Marcelino, Luisinho, Suéliton, Baianinho, Alyson Neves, Fabrício Costa, Erick Salles, Geovane Itinga e o auxiliar técnico Gladstone.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo com imagens pelo YouTube no canal NSports, empresa parceira da Federação Mineira de Futebol.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino