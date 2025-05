Caldense enfrenta o VEC neste domingo no Ronaldão em busca da primeira vitória no Módulo 2

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense volta a campo neste domingo (18), às 10h, para enfrentar o Varginha Esporte Clube (VEC) no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. A partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro – Módulo 2 e marca o reencontro da Veterana com sua torcida após dois compromissos fora de casa.

Tanto a Caldense quanto o VEC buscam a primeira vitória na competição. A equipe de Poços de Caldas soma dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas, ocupando a 4ª colocação do Grupo A, com dois pontos. Já o VEC aparece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado após um empate e duas derrotas.

Ingressos à venda

Os ingressos para a partida já estão disponíveis. As vendas antecipadas acontecem na sede social da Caldense nesta sexta-feira (16), das 14h às 17h, e no sábado (17), das 9h às 13h. No domingo, a bilheteria do Ronaldão abre às 8h.

Os valores são os seguintes:

Arquibancada coberta: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Arquibancada descoberta: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Benefícios e gratuidades

Crianças de até 11 anos e 11 meses terão entrada gratuita, com quantidade limitada. Sócio-torcedores têm acesso livre mediante apresentação da carteirinha. Aqueles que desejarem assistir ao jogo na arquibancada descoberta devem retirar ingresso antecipadamente na coberta.

A meia-entrada é válida para estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos com documento de identificação e pessoas com deficiência, bem como um acompanhante, mediante apresentação de comprovante.

A abertura dos portões está prevista para as 9h.