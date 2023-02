Caldense enfrenta Tombense em Muriaé nesse sábado

A delegação da Caldense está à caminho da cidade de Muriaé, onde a veterana enfrentará o Tombense no próximo sábado (04) às 19h. São 620 km de distância o que dá cerca de 14h na estrada de ônibus até chegarem no destino final.

Os jogadores irão descansar em um hotel da cidade. Na manhã de sexta-feira (03) será realizado o último treino antes da partida. A volta à Poços de Caldas acontecerá logo após o fim da partida.

Após o empate por 2 a 2 diante do Democrata-GV em casa no último final de semana, a Caldense está em sexto lugar na classificação geral da competição e vai em busca da vitória para conquistar seu primeiro triunfo e subir na tabela.

O retrospecto de confrontos é equilibrado. Foram 14 jogos, sendo 4 vitórias da Caldense, 6 empates, e 4 derrotas. A Veterana marcou 12 gols e sofreu 11. A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013 e a Veterana ficou invicta até 2020. Desde então não conseguiu mais vencer o Tombense. Jamais um dos times marcou mais do que dois gols no confronto.

A equipe alviverde não tem desfalques para a partida. A baixa é o zagueiro Matheus Carioca, que solicitou sua rescisão de contrato e o clube o liberou.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino

