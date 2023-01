Caldense estreia no Mineiro neste sábado às 16h30 contra o Atlético-MG em BH

Alice Dionisio

A Caldense fará sua estreia no Campeonato Mineiro neste sábado (21) às 16h30 na Arena Independência em Belo Horizonte. O time vem treinando intensamente e esta semana realizou os últimos ajustes no Ninho dos Periquitos. Quarta à tarde houve atividade tática e na quinta pela manhã treino de jogadas de bola parada.

Em sua terceira passagem pelo Verdão, o técnico Gian Rodrigues está confiante para o duelo. “Muito satisfeito pelo o que foi feito até agora. A expectativa é que a gente entre em campo com a parte técnica apurada, junto com a parte física, para fazer o jogo com o espírito certo e consequentemente uma competição boa”, comentou.

“Fizemos uma pré-temporada muito boa. Esperamos fazer um grande jogo, estamos bastante concentrados e focados. É jogo grande, então a gente tem que chegar bem para fazer uma grande partida. Sabemos que jogar contra o Atlético é complicado, um time grande. Vamos respeitar, porém iremos em busca da vitória”, disse o atacante Aslen.

