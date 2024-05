Caldense faz 1 a 0 no VEC e conquista sua primeira vitória no Módulo II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense recebeu o Varginha Esporte Clube na tarde de sábado (25/05) no Ronaldão. Depois de muito insistir, a Veterana conseguiu marcar seu primeiro gol na competição e conquistou sua primeira vitória, com gol do lateral Fábio Sá.

A equipe alviverde entrou em campo com o estreante Raphael Lopes ao lado de João Guilherme no ataque, dois centroavantes de ofício, com João atuando mais pelas beiradas, com o objetivo de balançar as redes pela primeira vez após quatro partidas de jejum.

Desde o início a Caldense teve mais posse de bola e criou boas oportunidades, a primeira com Alan Calbergue em uma cobrança de falta defendida por William, depois em chute da entrada da área de Lucas Silva e na sequência com um cabeceio de João Guilherme.

No intervalo o técnico Mauro Fernandes colocou dois homens de ataque, Kennedy e Zé Artur, para dar ainda mais gás ao time e pressionar o adversário. A cada minuto a Veterana parecia estar mais próxima do gol. Em contrapartida, o VEC também em busca da primeira vitória, também tentava, principalmente nas jogadas criadas pelo meia Igor Lemos.

Aos 20 minutos, Morotó entrou no lugar de Raphael Lopes e em sua primeira oportunidade teve a bola na entrada da pequena área para marcar, mas acabou furando com a perna esquerda. A Caldense estava acreditando nos atacantes para marcar seu primeiro gol, mas ele saiu com um elemento surpresa.

Na marca de 32 minutos, Zé Artur fez a jogada pelo lado direito de ataque, se livrou da marcação e cruzou para a área. O lateral Fabio Sá antecipou o goleiro William e tocou para o fundo das redes. A torcida alviverde vibrou intensamente.

Desse momento em diante, a Caldense soube cadenciar a partida, anular as investidas do VEC e garantiu os três pontos, 1 a 0. Com o resultado, a Veterana foi a cinco pontos, subiu na tabela e deixou o Varginha na lanterna.

“Essa vitória traz um alívio, pela pressão que nós estávamos para ganhar. O torcedor estava chateado por a equipe ainda não ter vencido, mas ninguém aqui está para brincadeira. Nós estamos aqui para procurar fazer o melhor. E hoje a vitória veio, mas nós ainda temos uma caminhada muito longa pela frente para chegarmos onde nós queremos”, disse o técnico Mauro Fernandes.

O Verdão volta a campo no próximo sábado, dia 01/06, às 16h, diante do próprio VEC, no Estádio Dilzon Melo em Varginha, pela rodada de abertura do returno da primeira fase.

Ficha técnica

25/05/2024: CALDENSE 1-0 VEC

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 5ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Sábado 16h.

Público: 600

Renda: R$ 6.690

Juiz: Vinícius Gomes do Amaral (MG).

Auxiliares: Samuel Henrique Soares Silva (MG) e Marcelo Giovanni Bertolini de Souza (MG)

Quarto Juiz: Thiago Miranda Bicalho (MG).

Inspetor: Renato Cardoso da Conceição (MG).

Gol: Fábio Sá 32’ 2º.

Cartão amarelo: João Guilherme; Rafael Caldeira, Igor Lemos.

Caldense: Omar; Fábio Sá, Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva, Romário; David Lazari (Max Eduardo 43’ 2º), Alan Calbergue (Zé Artur (intervalo)), João Guilherme (Kennedy (intervalo)); Raphael Lopes (Morotó 20’ 2º). Técnico: Mauro Fernandes.

VEC: William; Júlio César (Cristiano 24’ 2º), Rafael Caldeira (C), Matheus Vinícius, Marco Antônio (Gabriel Japa 16’ 2º); Wisney, Guilherme Vieira; Matheus Coruja (Lukaku 40’ 2º), Igor Lemos, João Cardoso (Nathan 16’ 2º); Gabriel Porquinho. Técnico: Paulo Helber.