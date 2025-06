Caldense faz 2 a 0 no Patrocinense fora de casa e encerra ano do centenário garantindo a permanência no Módulo II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense enfrentou o Patrocinense na tarde deste sábado (21/06) no Estádio Pedro Alves do Nascimento pela última rodada do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. A Veterana precisava vencer para garantir sua permanência na divisão, fez sua parte, obteve o triunfo por 2 a 0 com gols de Nestor Mansur e Rayan e encerrou sua participação na competição.

A Veterana foi a campo com o retorno do zagueiro Léo Cruz, que estava suspenso pelo terceiro amarelo e duas alterações em relação ao último jogo: o lateral Cesinha pela esquerda e o centroavante poços-caldense Gabriel Cunha. O Patrocinense por sua vez teve um desfalque por suspensão e poupou quatro jogadores que estavam pendurados, visando ter todos à disposição na próxima fase.

A Veterana precisava da vitória para não depender de outros resultados na luta pela permanência na competição. No primeiro lance, Cesinha cruzou para Fábio Sá, que chegou tocando de cabeça na rede pelo lado de fora. Depois Nestor Mansur experimentou de longe e Adilson espalmou. Na sequência, mais um cruzamento para a área e Júlio César testou por cima da meta.

Nestor Mansur arriscou algumas vezes de fora dela área e na terceira tentativa, aos 22 minutos, acertou um chute rasante e forte, a bola desviou na zaga e entrou, para alívio da nação alviverde: 1 a 0. Porém, quase que simultaneamente, VEC e Uberaba também abriram o placar em seus jogos. Cada gol nessas partidas poderia mudar todo o panorama na briga contra o descenso e se a Veterana levasse o empate iria para a zona da degola.

Sabendo disso, a equipe alviverde voltou para a etapa complementar determinada a ampliar o placar para não correr riscos. Em escanteio alçado na área aos 10 minutos, Rayan subiu e cabeceou no canto para ampliar: 2 a 0. A Caldense estava bem postada defensivamente e não dava espaços para o Patrocinense. O Verdão ainda criou boas oportunidades, por pouco não ampliou. No mais, soube administrar o resultado até o fim, garantiu a vitória e a permanência no Módulo II.

Dessa forma, a Caldense encerrou sua participação no campeonato e fechou o ano do centenário na 5ª posição do Grupo A com 11 pontos e em 10º lugar geral. Nos outros jogos da rodada, o Uberaba fez 3 a 0 no Mamoré e o VEC venceu a URT por 2 a 1. Mesmo vencendo, o time de Varginha foi rebaixado à Segunda Divisão, ao lado do Nacional de Muriaé no Grupo B. Classificaram Patrocinense (17 pontos), URT (16 pontos) e Mamoré (13 pontos) no Grupo A e Ipatinga (17 pontos), North (16 pontos) e Democrata-SL (13 pontos) no Grupo B.

“Nós queríamos que esse resultado hoje nos trouxesse a classificação, mas infelizmente não foi possível, ele nos trouxe a manutenção. Mas contudo nós temos que agradecer a Deus, pois Ele nos abençoou nesta tarde com uma excelente partida, fomos uma equipe muito equilibrada. Os jogadores foram muito sérios, com muito caráter, trabalharam dia após dia para reverter essa situação. Agradeço pela oportunidade de trabalhar na Caldense, nesse clube tão bonito, tão organizado. A sua história, a sua grandeza, fala por si só e quero crer que no próximo ano a Caldense voltará à elite do futebol mineiro”, comentou o técnico Nilson Corrêa.

“A nossa equipe não é uma má equipe. É que durante o campeonato nós tivemos azar na competição. Tomamos gols nos últimos momentos nos dois jogos contra o Mamoré, cinco bolas na trave no jogo contra o VEC, pênalti perdido. Se nós tivéssemos conseguido essas vitórias que nós deixamos escapar, certamente hoje a gente estava comemorando a classificação. Mas infelizmente não veio, a gente não pode se contentar de só permanecer a Caldense no Módulo II. A Caldense não é time para estar no Módulo II e temos que continuar trabalhando. A gente está ciente que tem muito ainda a melhorar. Pedir desculpa ao nosso torcedor, infelizmente o acesso não veio este ano, mas vamos trabalhar intensamente, em alguns projetos que estamos conversando com o Rovilson (presidente), para a gente voltar mais forte o ano que vem”, disse o Executivo de Futebol, Alex Joaquim.

Ficha técnica

21/06/2025: PATROCINENSE 0-2 CALDENSE

Campeonato Mineiro Módulo II 2025 10ª Rodada.

Local: Patrocínio (MG), Estádio Pedro Alves do Nascimento. Sábado 16h

Juiz: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG).

Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG).

Quarto Juiz: Antônio Fernandes da Costa (MG).

Analista de Campo: Flávio Henrique Coutinho Teixeira (MG).

Gols: Nestor Mansur 22’ 1º; Rayan 10’ 2º.

Cartão amarelo: Rikelmmer; Cesinha Augusto.

Caldense: Samuel Pires (William Menezes 20’ 2º); Fábio Sá, Léo Cruz (C), Rayan, Cesinha Augusto; Júlio César; Henrique Rocha, Vitor Braga (Ítalo 37’ 2º); Nestor Mansur, Gabriel Cunha (Igor Lemos 29’ 2º), Willian Mococa (Gleisinho 29’ 2º). Técnico: Nilson Corrêa.

Patrocinense: Adílson (C); Júlio César (Ronaldo 10’ 2º), Wellington, Rikelmmer (Matheus Souza 46’ 2º), Weslley; Canário, Xuxa (Maikinho (intervalo)); Léo Telles, Wagner (Pedro Urso 32’ 2º), Lucas (Filipinho 32’ 2º); Luiz Paulo. Técnico: Vitor Bill. Obs: Com a vitória, a Veterana garantiu a permanência no Módulo II e encerrou o ano do centenário na 5ª posição do Grupo A com 11 pontos e no 10º lugar geral entre as 12 equipes participantes.