Caldense faz gol que Pelé não fez e cede empate ao Mamoré no final: 1 a 1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense recebeu o Mamoré na noite de quarta-feira (28/05) pela abertura do returno do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. A Veterana saiu na frente com um golaço de trás do meio-campo de Vitor Braga, mas levou o empate no apagar das luzes em chute de Ferreira e ficou no empate em 1 a 1.

O técnico estreante Nilson Corrêa voltou a formação tática do time para o 4-2-3-1 e promoveu alterações nos titulares, como a entrada do meio-campista Vitor Braga e do atacante Willian Mococa. Em uma noite fria no Ronaldão, o jogo foi quente. Aos 16, Fábio Sá deu uma meia-lua em Fernandinho, ex-Caldense, chegou à linha de fundo e cruzou. Willian Mococa virou uma bicicleta e quase acertou o ângulo. bola passou muito perto.

Na marca de 20 minutos, em uma falta em Vitor Braga a aproximadamente quatro metros atrás da linha do meio-campo, o próprio meio-campista alviverde cobrou rapidamente de canhota, viu o goleiro Lucão adiantado e arriscou um chute direto, por cobertura. A bola passou milimetricamente entre a mão do goleiro e o travessão e entrou. Um golaço. Uma precisão absurda. Um lance memorável para entrar para a história da Veterana. Um gol que se vê a cada 100 anos. O gol que Pelé não fez. O lance rapidamente viralizou nas redes sociais, sendo replicado por inúmeros veículos de comunicação.

“Felicidade imensa com o gol. Já tive a felicidade de fazer um gol assim no jogo-treino na pré-temporada contra o Villa Real da mesma forma e hoje aconteceu no jogo. Observei o goleiro adiantado e arrisquei. Um gol assim só sai se a gente tentar e fui muito feliz por ter conseguido marcar esse gol. A bola foi num lugar ali que era único o espaço que tinha para passar e entrar”, disse Vitor Braga.

O Mamoré tentava responder, mas parava na forte marcação alviverde. Em sua melhor oportunidade, Fernandinho cruzou e Jhonatha Kaíque cabeceou para fora. Aos 40 minutos a Caldense reclamou muito de um pênalti. Vitor Braga cruzou a bola para a área e a pelota claramente tocou no braço de Ítalo, que afastou a jogada. A arbitragem mandou seguir. Aos 45, Nestor Mansur experimentou de fora da área e Lucão defendeu.

Na etapa complementar os times voltaram sem alterações, porém o Mamoré mais disposto a buscar o empate. Logo nos primeiros minutos, tentativas de Pedrinho e de Ítalo, ambas para fora. A Veterana passou a apostar nos contra-ataques. Fábio Sá lançou Willian Mococa, que trouxe para dentro e bateu buscando o ângulo, para fora. Aos 20, Thiaguinho experimentou de longe e Samuel se esticou todo para defender.

Os times então fizeram diversas substituições. A Caldense ganhou gás novo e velocidade com a entrada de Elicley, que teve duas boas oportunidades. Na primeira, em chute de fora da área, mandou para fora. Na segunda, parou nas mãos de Lucão. O Mamoré também levou perigo em chute de Fabinho, buscando o ângulo, que passou perto.

Em dividida pelo alto entre dois jogadores do Mamoré (Fabinho e Ferreira), Ferreira levou a pior e machucou o nariz. Saiu de campo ensanguentado. Após receber atendimento, retornou ao campo com manchas de sangue na camisa, que deveria ter sido trocada antes de o jogador retornar. Em seu primeiro lance, já na marca de 45 minutos, recebeu passe de Fabinho e bateu cruzado para empatar. Final de jogo: Caldense 1 x 1 Mamoré.

“Foi uma única desatenção que nós tivemos. Foi um jogo controlado e no único descuido que tivemos, levamos o empate, já no fim. Isso requer concentração, mas é inegável que o comportamento da nossa equipe hoje foi completamente diferente. Tivemos algumas transições em que se tivéssemos tido um pouco mais de tranquilidade, poderíamos ter feito o 2 a 0. Não estou satisfeito com o resultado, mas acho que o rendimento da equipe, a postura foi completamente diferente hoje”, disse o técnico Nilson Corrêa.

Com o empate, a Veterana foi a 6 pontos e está na 5ª posição do Grupo A. O time alviverde agora está a 2 pontos da zona de classificação e volta a campo domingo (01/06) às 10 horas da manhã no Ronaldão diante do Uberaba.

Ficha técnica

28/05/2025: CALDENSE 1-1 MAMORÉ

Campeonato Mineiro Módulo II 2025 6ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Quarta 19h.

Público: 813

Renda: R$ 11.280

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Auxiliares: Pablo Almeida Costa (MG) e Magno Arantes Lira (MG).

Quarto Juiz: Guttemberg Gonçalves Pinheiro (MG).

Analista de Campo: Ângelo Antônio Ferrari (MG).

Gols: Vitor Braga (falta) 20’ 1º; Ferreira 45’ 2º

Cartão amarelo: Fábio Sá, Henrique Rocha, Léo Cruz (banco), Nestor Mansur; Welton, Pedrinho.

Caldense: Samuel Pires; Fábio Sá, Arthur Pierino (C), Rayan, Marcílio; Henrique Rocha (Ítalo 15’ 2º), Vitor Braga (Guilherme Martins 26’ 2º); Willian Mococa (Mastherson 34’ 2º), Nestor Mansur (Gui Mendes 34’ 2º), Igor Lemos; Gleisinho (Elicley 15’ 2º). Técnico: Nilson Corrêa.

Mamoré: Lucão; Andrezinho (Welton 30’ 2º), Jean Carlos, Davy (C), Fernandinho; Adson, Murilo (Geovane 10’ 2º); Ítalo (Ikson 26’ 2º), Thiaguinho (Fabinho 30’ 2º), Pedrinho; Jhonatha Kaíque (Ferreira 26’ 2º). Técnico: Gustavo Brancão.