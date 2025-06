Caldense faz jogo decisivo no Ronaldão no domingo e ainda sonha com a classificação no Módulo II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense terá um confronto decisivo no próximo domingo (15), às 10h da manhã, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. A Veterana enfrenta a URT em um duelo direto pela briga por uma vaga no G3 do Campeonato Mineiro Módulo II. A equipe alviverde precisa da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase, já que soma 8 pontos e está a cinco da própria URT, que ocupa a terceira posição com 13 pontos.

A importância do jogo cresceu após o empate da equipe no último domingo (8), contra o VEC, em Varginha, pela 8ª rodada da competição. A Caldense dominou as ações ofensivas, criou inúmeras chances de gol, acertou cinco bolas na trave e ainda desperdiçou um pênalti com Igor Lemos, defendido pelo goleiro adversário. Mesmo com grande volume de jogo, a equipe saiu de campo com um frustrante 1 a 1.

Os gols foram marcados por Danilo Mendes, que abriu o placar para o VEC, e pelo estreante David Lima, que entrou no segundo tempo e empatou para a Veterana. A atuação foi convincente, mas o resultado ficou aquém do merecido.

O técnico Nilson Corrêa lamentou as chances desperdiçadas e reforçou que a Caldense merecia ter saído com os três pontos. “Fizemos uma grande partida, criamos bastante e fomos superiores o tempo todo. A Caldense era o time que merecia vencer. Agora precisamos transformar as oportunidades em gols”, afirmou.

Apesar do empate, o treinador demonstrou confiança na reta final da fase de grupos. “Vamos treinar forte durante a semana. A partida de domingo é decisiva e tenho certeza de que vamos buscar essa vitória diante do nosso torcedor”, completou Nilson.