Caldense goleia La Resenha por 7 a 0 na estreia da Copa de Futsal Regional de Poços de Caldas

A Caldense estreou com o pé direito na Copa de Futsal Regional de Poços de Caldas 2023. O time principal adulto da Veterana encarou o La Resenha no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves na noite da última terça-feira (07) e goleou por 7 a 0. Os gols foram marcados por Romário (3), Gabriel Goulart (2), Lincoln e Pig.

O jogo foi dinâmico, com troca de passes rápidos e jogadas objetivas. O ataque alviverde foi eficiente e a defesa bastante segura. “Fizemos uma boa preparação para a competição, vencemos amistosos contra equipes fortes da cidade, como o Juventude e o Social, isso nos ajudou para dar entrosamento. Fiquei feliz com o desempenho do grupo nessa partida de estreia, todos estão de parabéns. Agora vamos focar nos próximos jogos para fazermos outras grandes apresentações”, disse o técnico Léo Caxeta.

A competição reúne times de Poços, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Bandeira do Sul, Caldas, Jacutinga, Campestre, Andradas e Ouro Fino. A organização fica por conta da LPF, com apoio da Associação de Árbitros, Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal.

São sete grupos de quatro equipes, todos jogam contra todos dentro do grupo. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados no geral. Depois acontecem as fases eliminatória em jogo único, das quartas de final, até a final.

A Veterana está na Chave A ao lado de La Resenha, Revoada e Fênix. A equipe alviverde volta a quadra no dia 16 de março às 21h no Ginásio Arthur de Mendonça Chaves contra Revoada e no dia 24 de março encara o Fênix às 21h no Ginásio do Sesc.

FICHA TÉCNICA

07/03/2021: Caldense 7 x 0 La Resenha

Copa de Futsal Regional de Poços de Caldas 2023

Local: Ginásio Arthur de Mendonça Chaves. Terça 21h

Gols: Romário (3), Gabriel Goulart (2), Lincoln, Pig

Elenco Caldense: Wallace; Tchelé, Pig, Noronha, Matheus, Léo Bráz, Facci, Gabriel Goulart, Lincoln, Kaynan, Romarinho. Técnico: Léo Caxeta.

