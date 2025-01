Caldense inicia Colônia de Férias 2025 com diversão e aprendizado para crianças

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Associação Atlética Caldense deu início à Colônia de Férias 2025, uma iniciativa que promete combinação de diversão, aprendizado e socialização para crianças de 5 a 12 anos. O evento ocorre de 6 a 17 de janeiro, das 14h às 18h, no Ginásio Luiz Sodré Ayres e nas dependências do clube, com atividades projetadas para oferecer uma experiência inesquecível às crianças.

Com o apoio de monitores especializados, a programação inclui atividades esportivas, recreativas e educativas, promovendo a integração e o desenvolvimento pessoal em um ambiente seguro e estimulante. De acordo com Ailton Lopes, diretor do Departamento de Esportes Especializados da Caldense, a Colônia de Férias é uma oportunidade para as crianças aproveitarem as férias escolares de forma saudável e interativa. “Tivemos que antecipar a colônia este ano, já que algumas escolas voltam às aulas no dia 20. Decidimos começar logo no início de janeiro, e nossa expectativa é atender cerca de 200 crianças. Hoje, já temos 120 escritas”, afirmou Lopes.

Segundo Lopes além das atividades no clube, a programação inclui passeios externos, como visitas ao Cristo Redentor de Poços de Caldas e ao Parque Municipal. Uma novidade deste ano é a visita ao Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos, onde o time principal da Caldense realiza seus treinos. No local, será realizada a tradicional Festa das Cores, que promete encantar a criançada.

A Colônia de Férias também é uma oportunidade para as famílias se envolverem no processo de adaptação das crianças. Bruna Couto Bertolozzi, mãe da pequena Olívia, de 6 anos, elogiou a iniciativa. “É a primeira vez da Olívia na colônia, e estou muito feliz por ela participar. Já programei meu dia para acompanhar os primeiros momentos. A partir de amanhã, deixarei ela sozinha, pois também trabalho”, contou.

Bruna destacou ainda a relevância do evento para as crianças e suas famílias. “Ajuda a ocupar o tempo delas de forma produtiva, permite fazer novas amizades e oferece brincadeiras diferentes, longe da rotina de casa”, afirmou a mãe.

Mais uma vez, a Caldense demonstra seu comprometimento ao organizar um evento que beneficia tanto as crianças quanto as famílias associadas. Com o suporte de professores da academia e de esportes especializados, a Colônia de Férias reafirma o papel do clube como um espaço de convivência e desenvolvimento.