Caldense instala cadeira hidráulica na piscina para oferecer maior acessibilidade aos associados

A diretoria da Caldense adquiriu uma Access Pool (cadeira de acesso / elevador para piscina), instalada na piscina semiolímpica do clube. A cadeira proporciona acesso fácil e seguro à piscina para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais.

A cadeira é hidráulica e funciona 100% com pressão d’água, não é necessário energia elétrica e por isso não há risco de choque. O equipamento é uma solução moderna e eficiente, que transforma a piscina em um espaço inclusivo, garantindo acessibilidade 100% autônoma, em total conformidade com a norma ABNT NBR 9050/2020.

O equipamento possui assento confortável, encosto anatômico, apoio de braço e pé, cinto de segurança, além de um fácil acesso, pois é da altura ideal para transferência a partir de uma cadeira de rodas, bem como conta com comando fácil e seguro para o usuário.

Para utilizar a cadeira, basta solicitar o auxílio de um dos salva-vidas do clube, que foram treinados para oferecer todo o suporte necessário. É a Caldense se preocupando com a mobilidade e a acessibilidade para proporcionar sempre o melhor aos associados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.