Caldense irá enfrentar o Ceará na primeira fase da Copa do Brasil

Foi realizado esta semana, na sede da CBF no Rio de Janeiro-RJ, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2023. A Caldense irá enfrentar o Ceará. A partida será jogo único no Ronaldão em Poços de Caldas, dia 22/02 ou 01/03. Quem vencer se classifica e o empate favorece os visitantes.

O sorteio contou com os 80 clubes participantes divididos em oito potes de 10 times, de acordo com a classificação no ranking da CBF. A Caldense estava no Pote E, ao lado de Campinense, Jacuipense, São Raimundo-RR, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Atlético-BA, ASA-AL, Sergipe e Ceilândia-DF para enfrentar um dos times do Pote A: Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Bahia, Botafogo, Bragantino, Goiás e Cuiabá.

Se Veterana passar de fase, irá enfrentar o vencedor de Princesa do Solimões-AM e Ituano-SP, no dia 08/03/ ou 15/03. A equipe alviverde vai receber 750 mil reais pela participação na primeira fase da competição. Caso consiga se classificar para a segunda fase, receberá premiação de 900 mil. Se chegar à terceira fase o valor é de 2 milhões e 100 mil e assim por diante. Na terceira fase doze outros times previamente classificados entram na disputa.

Sócios-torcedores da Caldense tem entrada garantida na partida contra o Ceará e em todos os demais jogos da equipe em casa pelo Mineiro e Copa do Brasil.

Beatriz Aquino