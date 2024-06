Caldense joga bem, domina o Mamoré, mas é castigada com o empate aos 51′ do 2º tempo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense fez seu melhor jogo no Campeonato Mineiro Módulo II 2024. No confronto decisivo diante do Mamoré na noite de quinta-feira (06) no Ronaldão, a Veterana dominou a partida, abriu o placar, controlou o jogo, mas na única chance clara dos visitantes, no apagar das luzes, amargou o empate, 1 a 1.

A Veterana mandou no primeiro tempo, finalizou 12 vezes contra apenas uma do adversário. Alan Calbergue, Zé Artur e Alan Pires criavam as principais chances da equipe. O goleiro Luizão, do Mamoré, em noite inspirada, fechava o gol. Na chance alviverde mais clara, Raphael Lopes desperdiçou em chute frontal dentro da pequena área. Era questão de tempo para a rede balançar.

Até que aos 37 minutos, em lance similar ao gol diante do VEC, Romário fez ótima jogada pela esquerda e rolou para a área. O lateral Fábio Sá entrou nas costas da zaga, recebeu livre e escorou para abrir o marcador, alegria total.

Tudo estava a favor da Veterana, a noite parecia ser de goleada. Até que no final do primeiro tempo, na tentativa de puxar um contrataque, Alan Calbergue sofreu falta dura e se desentendeu com Jayme. Na confusão, os dois foram expulsos. Desse momento em diante o jogo mudou.

O Mamoré passou a sair mais para tentar o empate e no segundo tempo foi fazendo alterações. O time de Patos não conseguia chegar ao ataque, no máximo arriscava chutes de longa distância, para defesas fáceis do goleiro Omar. O Sapo chegou a marcar em uma cobrança de falta, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada.

Os torcedores alviverdes presentes no Ronaldão estavam incentivando o time, todos de pé comemorando a vitória parcial e ansiosos para o fim do jogo, já que com o resultado a Veterana estava ficando a apenas um ponto da zona de classificação. A arbitragem deu cinco minutos de acréscimo e o tempo se esgotou. A partida parecia ter terminado, mas o juiz acrescentou mais um minuto. E o castigo veio.

O Mamoré cruzou a bola para a área, em uma última cartada, em um bate e rebate, a bola sobrou para Joel, que havia acabado de entrar em campo, ele teve a tranquilidade de dar uma cavadinha na saída de Omar e empatou, 1 a 1. Na saída de jogo a Veterana ainda quase marcou o gol da vitória com Maykon Douglas.

“A gente tinha o domínio total da partida, fazíamos uma partida quase irretocável e a expulsão mexeu com a partida, até porque o nosso jogador que foi expulso vinha fazendo um grande jogo. Nosso time lutou muito, finalizou de todas as formas, mas a bola não quer entrar. A matemática do futebol não é exata. Infelizmente nós deixamos escapar esses pontos dentro de casa. Mas ainda dá para classificar, nós temos três jogos e temos que ganhar os três, não tem outra solução. Lógico que é muito mais difícil buscar os pontos fora, mas nós vamos lutar até o último instante pra gente conseguir a classificação”, disse o técnico Mauro Fernandes.

Com o resultado, a Veterana foi a 7 pontos, se manteve na quarta colocação e está a quatro pontos do G3, restando três rodadas. O Verdão volta a campo no próximo domingo às 16 horas diante do Boa Esporte no Estádio Dilzon Melo em Varginha. A partida inicialmente estava marcada para o período da manhã, mas teve o horário alterado.

Ficha técnica

06/06/2024: CALDENSE 1-1 MAMORÉ

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 7ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Quinta 20h.

Público: 483

Renda: R$ 5.985

Juiz: Michel Patrick Costa Guimarães (MG).

Auxiliares: Pablo Almeida Costa (MG) e Emílio Júnio Nascimento Santos (MG).

Quarto Juiz: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG).

Analista: Wesley Moreira de Carvalho (MG).

Gols: Fábio Sá 37’ 1º; Joel 51’ 2º.

Expulsão: Alan Calbergue 40’, Jayme 40’ 1º; João Vitor (AAC, no banco) 51’ 2º

Caldense: Omar; Fábio Sá, Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva (Maykon Douglas), Romário; Alan Calbergue, David Lazari (Willian Bahia), Zé Artur (Gabriel Santiago); Raphael Lopes. Técnico: Mauro Fernandes.

Mamoré: Luizão; Iury, Pedrão (C), Anderson Sobral, China (Joel); Wallace, Tiago Bagagem (Michael); Jayme, Íkaro (Matheus), Mucuri (Léo Aquino); Brenno. Técnico: Zé Humberto.