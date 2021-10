Caldense muda forma de trabalho e anuncia novo técnico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após o encerramento da participação da Veterana na Série D 2021, a diretoria da Caldense reuniu-se com os representantes da empresa com a qual mantém a parceria do futebol profissional. Em comum acordo, concluiu-se a necessidade de mudanças na forma de participação da parceria no Campeonato Mineiro 2022. Ficou definido que a parceria não irá participar da montagem do elenco e comissão técnica. Porém, caso haja interesse do clube e do novo técnico pelos atletas da parceria, seus jogadores serão colocados à disposição da Caldense.

A diretoria optou pela troca do técnico e promoveu mudanças na comissão técnica. Marcus Paulo Grippi, que estava na equipe desde abril de 2019, não faz mais parte do plantel alviverde. No total foram dois anos e sete meses de trabalho e 64 jogos oficiais, sendo 26 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, um total de 47,92% de aproveitamento. Também saíram o auxiliar técnico Andrezão, o preparador de goleiros Rodrigo Souza e o fisioterapeuta Lucas Moreira. O clube agradece os serviços prestados por todos os profissionais e deseja sucesso nos futuros projetos. Os demais integrantes da comissão técnica alviverde serão mantidos.

O nome escolhido para comandar a Veterana na temporada 2022 é Gian Rodrigues, de 49 anos. Essa será sua segunda passagem pelo Verdão. O treinador chegou à equipe pela primeira vez na rodada final da fase de grupos da Série D 2015, participou da Copa do Brasil 2016 e permaneceu até o fim do Campeonato Mineiro 2016, ocasião em que a Caldense terminou a competição em quinto lugar. No total foram 18 jogos.

Junto à Gian Rodrigues, chegam também novos integrantes da comissão técnica, indicados pelo próprio treinador. Como o auxiliar técnico Gladstone, que nos tempos de jogador atuou como zagueiro no Cruzeiro, Palmeiras e outras equipes tradicionais. Além do preparador de goleiros Ronaldo Gontijo, que tem experiência em vários clubes mineiros, como Atlético-MG, URT, Guarani e Boa. O novo fisioterapeuta está a definir.

Com a indefinição, até a presente data, quanto às verbas de televisão que serão destinadas aos clubes do Campeonato Mineiro, a Caldense informa que irá fazer o planejamento e composição do elenco dentro da realidade financeira que está ao seu alcance, uma vez que irá contar apenas com seus próprios recursos financeiros.

Nos bastidores a diretoria da Caldense segue trabalhando para montar o elenco para a temporada 2022. O clube está negociando com reforços e definindo quais atletas serão mantidos no elenco. A data prevista para o início dos treinos é 15 de novembro.