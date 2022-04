Caldense perde nos pênaltis e Athletic se torna o Campeão do Interior no Campeonato Mineiro 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense enfrentou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal na manhã deste domingo (03) pela final do Troféu Interior 2022. As equipes haviam empatado o primeiro jogo em 1 a 1, voltaram a empatar, dessa vez em 0 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. Os donos da casa foram mais eficientes, venceram por 5 a 4 e ficaram com o título.

O Verdão atuou com Renan Rinaldi, Yuri Ferraz (Pedro Gabriel), Jonathan Costa, Lula, Mateus Muller, Guilherme Borges, Íkaro (Artur), Marco Aurélio (Franklin), Filipi Sousa, Kaíque (Douglas Skilo) e Neto Costa (Igor Pimenta). O Athletic jogou com Pedro Rocha, Edson (Kadu), Danilo, Sidimar, Diego Fumaça, Nathan, Willian Mococa (Alason), Wallisson, Ricardo Oliveira (Mariano), Raphael Lucas (Antônio Falcão) e Douglas.

A Veterana iniciou melhor, mas logo o Athletic tomou frente às ações. Os times fizeram um jogo aberto, sem muitas chances de gol e com marcação intensa. O forte calor pairava em São João Del Rei. Na etapa complementar, os donos da casa quase marcaram com Raphael Lucas, mas Lula fez um toque providencial e mandou para escanteio. No final Pedro Gabriel pegou a bola de frente para o gol e soltou a bomba, ela desviou na zaga e passou rente à trave esquerda. Depois Douglas Skilo fez fila, invadiu a área e bateu colocado para fora.

O placar não saiu do zero e a decisão foi para os pênaltis. Gian Rodrigues definiu os cobradores: Filipi Sousa, Artur, Igor Pimenta, Guilherme Borges e Douglas Skilo. Os batedores começaram acertando todas, até que Renan Rinaldi conseguiu defender a cobrança de Mariano e colocou a Caldense em vantagem. A Veterana seguiu marcando e no pênalti que valia o título, Douglas Skilo bateu no canto e o goleiro Pedro Rocha defendeu. A decisão então foi para as cobranças alternadas. Sidimar fez o do Athletic e Mateus Muller desperdiçou para a Veterana. Resultado, Athletic campeão do interior.

A Caldense agora passa a pensar na Série D do Campeonato Brasileiro, a estreia está prevista para o dia 17 ou 18 de abril contra a Inter de Limeira.