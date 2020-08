Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de Tombos venceu a veterana na partida de volta e vai à final pela primeira vez

Alice Dionisio | 18h20

Os dois times se enfrentaram nesta tarde (05), na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida teve início às 16h e aos 27 minutos do primeiro tempo, o atacante do Tombense, Cássio Ortega, invadiu a área e bateu por baixo do goleiro Alyson, abrindo o placar.

Aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante Gabriel Lima marcou mais um ponto para a equipe de Tombos. Ele recebeu a bola de Marquinhos e o lance precisou ser verificado pelo VAR. Após sete minutos de análise, o gol foi confirmado. Com a vitória, o Tombense vai à final do Campeonato Mineiro pela primeira vez. Além disso, o time leva para casa o segundo título de Campeão do Interior.

O zagueiro do time poços-caldense, Lucas Múfalo, reconhece que apesar dos jogadores terem entrado em campo dispostos a vencer, o time adversário foi melhor.

1 de 3

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

“A gente sabe que faltou pressão, concentração e um pouco de criação. Não é desculpa, mas tivemos só 15 dias para trabalhar e foi jogo em cima de jogo. Agora é lamentar, porque a gente sabia que tinha condição de chegar à final” diz.Mas apesar da derrota, os jogadores encerram o campeonato satisfeitos. “A gente tem que ressaltar que esse é um grupo trabalhador, que sempre deixou tudo em campo e se entregou o campeonato inteiro. O time chegou aqui desacreditado, todo mundo falando que a gente ia brigar para não cair, que não tinha elenco, tivemos a pandemia e superamos ela, em 15 dias de trabalho conseguimos eliminar o cruzeiro” finaliza Múfalo.Agora, a Veterana começa a se preparar para a Série D do Brasileiro. Na próxima segunda, a diretoria do clube vai se reunir com o grupo de empresários e deve reforçar o elenco. “Fizemos uma pré-temporada ruim, todo mundo achou que íamos cair, mas demos a volta por cima e fizemos um bom campeonato. Agora é pensar daqui pra frente. Vamos contratar uns cinco ou seis jogadores, porque depois já vem Copa do Brasil e Campeonato Mineiro de novo” afirma Serginho Maracanã, Diretor de Futebol da Caldense.