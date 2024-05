Caldense pressiona, mas fica no empate em 0 a 0 com o Boa Esporte

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense recebeu o Boa Esporte na noite de quarta-feira (15/05) pela 3ª Rodada do Campeonato Mineiro do Módulo II. Embora a Veterana tenha criado as melhores chances e ter tido mais posse de bola, a partida terminou no empate sem gols.

A Veterana estreou seu uniforme 2 na cor prata, com design de armadura. Pela primeira vez a camisa secundária foi de uma cor diferente do branco. As únicas oportunidades do Boa na partida foram um chute de longa distância de Renan Oliveira e uma defesa de Omar no chute de Caíque.

No restante, a partida se resumiu na Caldense tentando encontrar espaços para atacar e o Boa retrancado, completamente atrás da linha da bola, principalmente após a expulsão de Matheus Castanha, pelo segundo amarelo no início da etapa final.

A Veterana teve chances claras de gol em chute frontal com David Lazari e em três chutes de João Guilherme, um deles de voleio, que passou por cima do travessão. O lateral Fábio Sá também quase marcou em duas infiltrações pela direita, onde o goleiro Edmar Sucuri fez grandes defesas. Romário e Alan Pires também arriscaram de fora da área e levaram perigo.

“A equipe foi muito compacta dentro de campo, buscou o resultado o tempo todo, mas o resultado não veio. Em um campeonato como esse, não podemos perder pontos da maneira que perdemos, cinco pontos dentro de casa. Agora temos que buscar os três pontos fora de casa para que possamos entrar na briga pela classificação. Nossa equipe apresentou um futebol bem melhor do que no jogo passado, mas não tivemos eficiência no ataque”, analisou o técnico Mauro Fernandes.

O confronto novamente foi transmitido ao vivo pela TV Caldense no YouTube, em cadeia com a TV Poços e Rede Minas no sinal aberto para todo o Estado, além da FMF TV no streaming e contou com grande audiência. O Verdão viaja no sábado para Patos de Minas, onde irá enfrentar o Mamoré na segunda-feira às 20h no Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz.

Ficha técnica

15/05/2024: CALDENSE 0-0 BOA ESPORTE

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 3ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Quarta 20h.

Público: 510

Renda: R$ 6.030

Juiz: Murilo Francisco Misson Júnior (MG).

Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Marconi Helbert Vieira (MG).

Quarto Juiz: Esdras Henrique Gonçalves do Couto (MG).

Analista de campo: Wesley Moreira de Carvalho (MG).

Cartão amarelo: David Lazari, Lucas Silva, Luciano Pereira; Manoes Moraes (massagista), Matheus Castanha.

Expulsão: Matheus Castanha 17’ 2º.

Caldense: Omar; Fábio Sá, Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva (Kaíque Santos 36’ 2º), Romário; David Lazari, Alan Calbergue (Morotó 18’ 2º), Zé Artur (Wilha Renato 18’ 2º); João Guilherme. Técnico: Mauro Fernandes.

Boa: Edmar Sucuri; Tiago Baiano, Diogo Rangel (C), Moisés, Alyson; Bruno Luiz, Matheus Castanha; João Antônio (Gabriel Henrique 13’ 2º), Renan Oliveira (Willian Oliveira 20’ 2º), Nicolas (Borim 32’ 2º); Messias (Caíque 20’ 2º). Técnico: Wilson Júnior.