Caldense realiza mais uma contratação

A Caldense, Associação Atlética e agremiação esportiva de Poços de Caldas, realizou mais uma contratação para reforçar a equipe. O lateral-esquerdo Alyson Neves, de 26 anos, que estava no São Bento de Sorocaba já está na cidade e já iniciou os treinos com o grupo no Ninho dos Periquitos.

Alyson Vinicius de Almeida Neves nascem na cidade de São Paulo-SP em 05/04/1996 e tem 1,85m. Ao longo da carreira defendeu diversas equipes tradicionais do nordeste, entre elas o Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Atlético-PB, ABC e o Ceará. Também atuou em outras regiões, destaque para as passagens pelo Oeste, Juventude e Água Santa.

“Muito feliz em ter recebido a proposta. Fiquei muito contente com a estrutura do CT, um time que sempre chega forte no Mineiro e vim para somar. Sou um jogador ofensivo, mas também me dedico muito na marcação. Vou me esforçar ao máximo e deixar 100% dentro de campo”, disse Alyson.

Fonte : Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino