Caldense recebe o Ipatinga nesta quarta no Ronaldão

A Caldense vai enfrentar o Ipatinga nesta quarta-feira (08) às 20h no Ronaldão pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A primeira vez que as equipes se enfrentaram na história foi pelo Campeonato Mineiro de 2000 e a última em 2011. Desde então o Ipatinga não disputou mais o Módulo I e os times não se enfrentam há quase 12 anos. O retrospecto geral é equilibrado, no total foram 16 jogos, sendo 6V, 3E, 7D, 28GP, 26GC. Em jogos realizados em Poços, a Veterana foi superada somente no primeiro jogo, em 2000. De lá para cá foram 7 jogos, sendo 5 vitórias e 2 empates.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda. Na sede do clube nesta segunda e terça das 9h às 12h e das 14h às 18h, quarta das 9h às 12h. Na bilheteria do estádio quarta a partir das 18h. O preço é de 40 reais inteira e 20 reais meia entrada (pagamento somente em dinheiro, somente a arquibancada coberta será utilizada). Estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos e deficientes com acompanhante pagam meia. Crianças até 12 anos gratuito. Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões às 19h.

Campanha

A Caldense vem dos seguintes resultados: Atlético-MG (1-2), Democrata-GV (2-2), Tombense (0-3). Já o Ipatinga realizou apenas um jogo na competição em virtude do julgamento no SJTD no caso com o Betim e foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0. A Veterana está em terceiro lugar no Grupo B com 1 ponto. Já Ipatinga ocupa a quarta colocação do Grupo C ainda sem pontuar.

Arbitragem

Juiz: José Alfredo Filho

Assistentes: Samuel Henrique Soares Filho e Filipe Ramos de Santana

Quarto árbitro: Andreza Helena de Siqueira

Analista: Wesley Moreira de Carvalho

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães, João Luiz Gomes Neto (AVAR1), Joel Tolentino Damata Júnior (Observador)

Artilheiros e assistências

A Veterana marcou três gols na competição: Patrick Marcelino, Mayco Félix, Baianinho. Com assistências de Fabrício Costa e Mayco Félix.

Retornos, pendurados e suspensos

A Caldense não tem atletas pendurados nem suspensos para o duelo. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, João Vitor, Erivelton, Patrick Marcelino, Luisinho, Suéliton.

Beatriz Aquino