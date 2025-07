Caldense receberá a 2ª edição do NBA Basketball School National CUP a partir de 4 de julho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense se prepara para receber, entre os dias 4 e 13 de julho, a segunda edição do NBA Basketball School National Cup. A competição reunirá 32 equipes de cinco estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Tocantins), nas categorias sub-13 (masculino) e sub-15 (masculino e feminino).

As partidas serão realizadas na sede da Associação Atlética Caldense, no Ginásio Ronaldo Junqueira e no Ginásio Luiz Sodré Ayres. Todos os jogos serão abertos ao público.

Segundo Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina, a expectativa é alta para a nova edição:

“Estamos muito ansiosos pelo início da National Cup. É um campeonato diferente, um evento que marcou de forma especial o calendário do NBA Basketball School. Reunimos centenas de meninos e meninas com muitas atrações, ativações e surpresas. Poços nos recebeu muito bem em 2024, tivemos uma excelente estrutura e tenho certeza de que vamos ter uma competição ainda melhor este ano.”

Sadia, XP, Wilson e Mitchell & Ness são parceiras oficiais da National Cup 2025. A Think Sports é a agência responsável pela organização e supervisão do programa NBA Basketball School no Brasil e no Uruguai.

Serão dez dias de muitos jogos, atividades e ações especiais na ‘Princesinha de Minas’, como é carinhosamente conhecida a cidade, com uma programação repleta fora de quadra com loja oficial do NBA Basketball School, Fan Zone e exposição do Troféu Larry O’Brien, espaços pensados para oferecer experiências inesquecíveis a fãs de todas as idades, famílias e comunidade.

Atrações também dentro de quadra, com as presenças dos embaixadores Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica pela Seleção Brasileira) e Alex Garcia (ex-NBA e Seleção Brasileira), Renato Lamas, Bruno Fiorotto e Arthur Belchor, ex-jogadores da Seleção Brasileira, gestores de unidades do NBA Basketball School. Carlos Renato dos Santos, o ‘Renatinho’, árbitro de duas finais olímpicas, vai comandar a arbitragem da Cup.

Outras novidades serão o Desafio de Habilidades, o Torneio de 3 Pontos e a realização do ‘All-Star Game’ no dia 12 de julho, com o confronto entre os times Helen Luz e Alex Garcia, além da premiação aos destaques do evento. As Finais estão marcadas para o dia 13 de julho, encerrando o torneio em clima de festa e emoção.

Lançado em 2018, o NBA Basketball School Brasil já conta com mais de 220 núcleos espalhados pelas cinco regiões do país. A Associação Atlética Caldense foi a primeira unidade do programa, que hoje atende cerca de 15 mil alunos (meninos e meninas de 6 a 17 anos) e mais de 1.000 técnicos capacitados pela metodologia oficial da NBA.