Caldense se prepara para enfrentar a URT em casa pelo Módulo II do Mineiro

Neste sábado, dia 11 de maio, às 16h, a Associação Atlética Caldense, conhecida como Veterana, enfrenta a União Recreativa dos Trabalhadores (URT) no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Este confronto marca o primeiro jogo da Caldense em casa na divisão de acesso do Campeonato Mineiro deste ano.

A venda de ingressos já começou, com a sede da Caldense abrindo as portas das 9h às 19h nesta quinta e sexta-feira. No dia do jogo, as bilheterias do Ronaldão funcionarão das 8h ao meio-dia. Os ingressos custam R$ 40 para inteira e R$ 20 para meia-entrada, beneficiando estudantes e idosos acima de 60 anos. Sócios-torcedores têm acesso gratuito ao jogo.

A Caldense, que está na quinta colocação do Grupo B, busca seus primeiros pontos no campeonato após uma derrota por 1 a 0 para o Norte Esporte Clube em Montes Claros na semana passada. Por outro lado, a URT, que disputa o Módulo II desde o ano passado, chega ao confronto após um empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, posicionando-se na quarta colocação do grupo.

O histórico de confrontos em Poços de Caldas favoreceu o Caldense, que não perde para o URT em casa desde 2008. Desde então, registrou três vitórias e dois empates. O último encontro entre as equipes do Ronaldão resultou em um empate de 1 a 1 em maio de 2022.

A equipe da Caldense tem como dúvida para o jogo o jogador Maykon Douglas, que saiu lesionado na última partida. No entanto, a preparação da equipe tem sido intensa, com o técnico Mauro Fernandes focado em ajustes táticos para melhorar o desempenho do tempo.

O jogo contará com uma equipe de arbitragem local, vencida pelo juiz João Luiz Gomes Neto. Os torcedores podem esperar uma partida emocionante e uma atmosfera vibrante no estádio, com os espaços abertos uma hora antes do início do jogo.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, Poços de Caldas tem uma comunidade apaixonada por esporte, e o futebol, especialmente, ocupa um lugar especial em nossos corações. O confronto deste sábado é uma celebração e estamos na torcida pela veterana.