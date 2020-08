Caldense treina no CT do Coimbra de olho na partida decisiva contra o Tombense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após ter sido superada por 1 a 0 na primeira partida da semifinal contra o Tombense, a Caldense terá de vencer o segundo jogo por pelo menos dois gols de diferença para ir à final do Campeonato Mineiro e conquistar o título de campeã do interior, já que o time da Zona da Mata joga pelo empate no placar agregado, devido à melhor classificação na primeira fase do estadual.

Na manhã desta segunda-feira (03), o elenco alviverde realizou um treino no Centro de Treinamento do Coimbra, em Contagem-MG, na região metropolitana de Belo Horizonte. Participaram da atividade apenas atletas que não atuaram no domingo e alguns que entraram nos minutos finais da partida.

Nesta terça (04) no período da tarde, todos do elenco farão um treino na Cidade do Galo em Vespasiano-MG e depois ficarão em concentração para o jogo, marcado para quarta-feira às 16 horas na Arena Independência.

Retrospecto

O retrospecto do confronto assinala 11 jogos, 4 vitórias da Caldense, 5 empates e 2 vitórias do Tombense. A Veterana marcou 11 gols e sofreu 6.

Campanha

A Veterana terminou a primeira fase da competição com seis vitórias, dois empates e três derrotas (América 2 a 2, Uberlândia 2 a 0, URT 0 a 1, Villa Nova 2 a 0, Boa Esporte 1 a 0, Atlético-MG 2 a 1, Patrocinense 2 a 2, Coimbra 2 a 0, Tombense 1 a 2, Tupynambás 4 a 0 e Cruzeiro 0 a 1) e ficou com 20 pontos em 4º lugar na tabela. Já o Tombense terminou na liderança do campeonato com 26 pontos.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Ricardo Marques Ribeiro, com assistência de Frederico Soares Vilarinho e Marconi Helbert Vieira. Além do quarto árbitro Leonardo Rotondo Pinto e do inspetor Joel Tolentino Damata Junior. Émerson de Almeira Ferreira será o árbitro de vídeo, com os auxiliares Ronei Cândido Alves e Felipe Alan Costa de Oliveira, junto ao observador de VAR Márcio Eustáquio Sousa Santiago.

Pendurados e suspensos

O zagueiro Lucas Mufalo, o atacante João Victor, o zagueiro Morais, o meia Nathan, o zagueiro Jonathan Costa, o volante André Mensalão e o lateral-direito Filipi Sousa estão pendurados com dois cartões amarelos. Os atletas Lucas Silva, Alyson, Artur, Franklin, Rafael Rosa, Verrone, o técnico Marcus Paulo Grippi, o preparador físico Felipe Pezzo e o preparador de goleiros Vhenycius Zarpelão levaram um cartão amarelo cada na competição. Os jogadores Luan Costa e Fraga também receberam um cartão amarelo, porém não fazem mais parte do elenco alviverde.

O atacante Artur sofreu uma torção no joelho direito no último treino antes da partida de ida contra o Tombense, desfalcou a equipe no duelo e também ficará de fora do próximo jogo. O atleta fez exames e aguarda a divulgação do laudo.