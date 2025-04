Caldense vence jogo-treino no Ronaldão diante do SEV Hortolândia por 4 a 0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira (16/04), a Caldense realizou seu terceiro jogo-treino da fase preparatória para o Campeonato Mineiro Módulo II 2025. A Veterana recebeu o SEV Hortolândia e venceu por 4 a 0.

A partida inicialmente seria no CT, mas foi transferida para o Estádio com o objetivo de que o elenco se adapte ao campo e ao horário em que irá atuar na competição. O SEV é um time comandado pelo grupo de empresários que manteve parceria com a equipe alviverde há poucos anos.

Foram disputados dois tempos de 45 minutos. A movimentação foi a primeira da equipe nesta temporada no Ronaldão e foi aberta ao público. Compareceram diretores e conselheiros do clube, inclusive a Diretoria Executiva com o presidente Rovilson Ribeiro e os vices Luis Fernando e Luiz Carlos Pioli, bem como torcedores e representantes das torcidas organizadas Lama Verde e Torcida Jovem, além da imprensa.

Logo no início, cruzamento alviverde para a área, Sandoval apareceu para tocar de cabeça e abrir o placar. A Veterana pressionava em chutes de fora da área e quase ampliou em chute cruzado de Nestor aos 18. No lance seguinte Henrique Rocha recebeu passe e tocou de primeira perto da meta. Os visitantes responderam com Robson, sem perigo.

Na marca de 40 minutos, troca de passas, Nestor Mansur recebeu na entrada da área e bateu de chapa no canto para ampliar. Em seguida, o SEV saiu na cara do gol e Samuel Pires fez uma grande defesa. A Caldense teve chance de ampliar e o goleiro Mancha salvou à queima roupa.No segundo tempo o técnico Thiago Oliveira foi promovendo diversas alterações para testar diferentes formações e possibilidades.

A Veterana seguiu criando oportunidades e apresentando mais posse de bola. A equipe criou inúmeras chances, Hélio Paraíba bem posicionado na área marcou duas vezes nos minutos finais e fechou o placar: Caldense 4 x 0 SEV Hortolândia.

A Veterana estreia no Campeonato Mineiro Módulo II dia 04 de maio às 10h contra o Patrocinense no Ronaldão.

