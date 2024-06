Caldense vence o North e garante permanência no Módulo II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A nação alviverde está aliviada. Depois de passar uma semana de tensão com risco de descenso para a Segunda Divisão, a Caldense fez sua parte, venceu o North por 1 a 0, foi favorecida com as derrotas de VEC e Boa na rodada e garantiu sua permanência no Módulo II em 2025.

A partida no Ronaldão foi pouco movimentada. O empate era o suficiente para o North garantir a liderança geral do campeonato e por isso o time de Montes Claros jogou marcando todo atrás da linha da bola e foi a campo poupando praticamente todos os titulares. A Caldense trocava passes de um lado para outro e não conseguia infiltrar na defesa adversária.

Em um contra-ataque, Robson Luiz saiu na cara de Omar, tocou por cima do goleiro, a bola ia entrando, mas Luciano Pereira chegou no último instante para tirar em cima de linha e salvar a Veterana. Enquanto isso, a bola ia rolando simultaneamente nos outros jogos da rodada, todos estavam atentos pois um gol em qualquer jogo iria alterar toda a classificação.

No segundo tempo, aos 23 minutos, Willian Bahia tabelou com Zé Artur e tocou em profundidade para Alan Calbergue na esquerda. O meia alviverde tocou rasteiro para dentro da área e João Guilherme empurrou para o fundo das redes para abrir o marcador. Gol da Caldense, para alívio de todos.

Desse momento em diante, o North se lançou ao ataque, pois estava perdendo a liderança, devido a vitória parcial da URT, e chegou a jogar com uma linha de cinco homens no ataque na tentativa de empatar. A Veterana fez o possível para segurar o resultado e garantiu a vitória, 1 a 0. No fim do jogo os jogadores saíram de campo emocionados por tirarem o peso das costas e terem afastado qualquer chance de descenso.

“Não temos motivo para comemorar. Saímos com o sentimento de que nós não conseguimos cumprir o que queríamos, que era levar a Caldense para a primeira divisão. Nós tivemos alguns tropeços no campeonato onde poderíamos estar classificados, fico sentido. A Caldense é um clube corretíssimo, os dirigentes do clube tratam seus profissionais com respeito, a responsabilidade em dirigir é muito grande, eu sei o quanto todos os dirigentes sofreram. E talvez esses últimos dias tenham sido os dias que mais sofri na minha longa carreira. Mas dos males, o menor. Peço desculpas mais uma vez à diretoria, à torcida e à imprensa. A Caldense é grande e ano que vem espero que ela possa retornar à primeira divisão”, disse o técnico Mauro Fernandes.

Nos outros jogos da rodada, o VEC chegou a estar à frente do marcador, mas levou a virada do Mamoré e perdeu por 3 a 2, mas se safou no saldo de gols. O Boa foi derrotado em casa por 2 a 0 para URT e foi rebaixado para a Segunda Divisão.

Assim, a classificação final do Grupo B, ficou da seguinte forma: URT (19 pts), North (18 pts) e Mamoré (15 pts) classificados, Caldense em 4º lugar com 11 pontos, seguida por VEC (8 pts) e o rebaixado no saldo de gols Boa (8 pts). No Grupo A classificaram Betim, Aymores e Valériodoce, sendo o Tupi rebaixado. A Veterana voltará a campo em 2025, ano de seu centenário.

Ficha técnica

22/06/2024: CALDENSE 1-0 NORTH

Campeonato Mineiro Módulo II 2024 10ª Rodada.

Local: Poços de Caldas (MG), Ronaldão. Sábado 15h.

Público: 526

Renda: R$ 5.625

Juiz: Michel Patrick Costa Guimarães (MG).

Auxiliares: Emílio Junio Nascimento Santos (MG) e João Paulo Gomes Pereira (MG)

Quarto Juiz: Luís Carlos Brum (MG).

Analista de campo: Ângelo Antônio Ferrari (MG).

Gol: João Guilherme 23’ 2º

Cartão amarelo: Lucas Silva.

Caldense: Omar; Fábio Sá, Sandoval (C), Luciano Pereira, Alan Pires; Lucas Silva, Romário; Alan Calbergue (Maykon Douglas 44’ 2º), David Lazari (Willian Bahia 22’ 2º), Zé Artur; João Guilherme. Técnico: Mauro Fernandes.

North: Rodolfo Castro; Diego Petrin, Guilherme Truyts, Jamerson Neves (C) (Gabriel Carioca 30’ 2º), Rodrigo Gaia; Gabriel Tonini (Tiago Ulisses 26’ 2º), Fabrício Bigode; Robson Luiz, Denner Nascimento (Anderson Júnior 21’ 2º), Diogo Carlos (Wandinho 26’ 2º); Wendel Alex. Técnico: Paulinho Guará.