Caldo de ervilha com capeletti & Bolo de milho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO CALDO

400g de capeletti massa fresca

1 xícara de chá de bacon picado

300g de linguiça fresca picada

2 tomates picados

1 cebolas grandes picadas

5 dentes de alho

500g de ervilhas secas

Sal, água, óleo vegetal, salsinha e queijo ralado a gosto

PREPARO

Lave bem as ervilhas, cozinhe somente em água e bata no liquidificador. Em caçarola grande refogue em óleo o bacon, linguiça, alho, cebola e tomate. Cubra com água, junte o capeletti e cozinhe até a massa ficar ao dente acrescente a ervilha batida e controle se mais grossa ou mais rala a seu gosto com água. Sirva quente salpicado com salsinha e queijo ralado.

INGREDIENTES DO BOLO

2 ½ xícaras de chá de milho verde fresco debulhado

1 xícara de chá de leite

½ xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de açúcar refinado

2 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

6 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata bastante o milho com leite no liquidificador. Separe as claras e bata em ponto de neve. Misture as gemas aos outros ingredientes manualmente deixando por último o fermento e as claras em neve. Asse em assadeira untada até dourar.