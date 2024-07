Calendário de eventos do Ministério do Turismo destaca Festival de Inverno de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Publicação do Ministério do Turismo citou o Festival de Inverno de Poços de Caldas como um dos destaques da programação de inverno do mês de julho no Brasil.

“O mês de julho chegou e o Calendário de Eventos do Ministério do Turismo está recheado de atrações para quem deseja aproveitar os destinos de viagem ou curtir eventos culturais, gastronômicos e até religiosos. São diversas opções que vão aquecer o setor do turismo neste inverno. (…).

Em Minas Gerais, o Festival de Inverno de Poços de Caldas, de 12 a 28 de julho, oferecerá mais de 150 atividades para agitar a cidade ao longo de 17 dias de intensa programação. Haverá atrações para crianças, adolescentes, jovens e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos, tanto na região central quanto nos bairros.”

Acesse a publicação completa.

Festival de Inverno

Em sua 28ª edição, o Festival de Inverno acontece em vários locais. Haverá atividades no Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Parque José Affonso Junqueira, Arena Cascatinha, Praça Dom Pedro II, Museu, CEU, IMS Poços, Espaço Cultural da Urca, Mirante Santa Rita, Mirante São José, Expo-Arte de Rua, Balneário Mário Mourão, Biblioteca Centenário e Box Cultural do Mercado Municipal.

A abertura é na sexta, dia 12, às 20h, no Parque José Affonso Junqueira, com a a Banda Sinfônica do Conservatório Musical.

Confira a programação.