Calzone de calabresa fresca & Bolachinhas de nozes com chocolate

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CALZONE DE CALABRESA FRESCA & BOLACHINHAS DE NOZES C/ CHOCOLATE

INGREDIENTES DA MASSA P/ CALZONE

2 xícaras de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

20 grs. de fermento biológico

1 colher de sopa rasa de açúcar

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de água morna

Sal a gosto

PREPARO

Essa massa tem a consistência de massa de pão, comesse pelo fermento, açúcar e sal até dissolver, junte todos os líquidos e acrescente a farinha aos poucos até dar o ponto, cubra com um pano de prato e deixe crescer por duas horas.

INGREDIENTES DO RECHEIO

600 grs. de linguiça calabresa fresca sem as peles

2 tomates salada sem sementes picados

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

200 grs. de queijo provolone fatiado

1 maço de afolhas de agrião

PREPARO

Refogue todos o alho e cebola, frite com a linguiça até que a água que se forma desapareça, misture o tomate, agrião e deixe esfriar. Abra a massa bem fina como para pizza coloque o recheio, distribua o provolone, feche e sele com auxílio de um garfo, pincele com ovo batido e leve ao forno quente até dourar.

INGREDIENTES DAS BOLACHINHAS

3 xícaras de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

100 grs. de manteiga

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 colher de café rasa de sal

50 grs. de gotas de chocolate meio amargo

1 xícara de chá de nozes trituradas

PREPARO

Misture e amasse todos os ingredientes menos o chocolate, faça bolinhas e aperte com um dedo para formar um buraquinho em cada uma, asse em forno médio até começar a dourar, não deve assar muito pois ainda voltarão ao forno.